Удар по бомбардувальниках РФ за 1800 км від кордону: у ГУР розповіли, що це дало

Ураження стратегічних бомбардувальників агресора Росії на авіабазі Оленя дозволила Україні виграти трохи часу, сказав очільник ГУР Кирило Буданов.

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Україні вдалося відтягнути масовий удар Росії на декілька днів - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Результативні удари Сил оборони України по російській авіабазі Оленя, яка розташована за 1800 км від кордону, дали змогу відтермінувати масований обстріл з боку противника. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що завдяки удару по військовій авіабазі РФ вдалося на певний час затримати повітряну атаку по Україні.

"Нещодавно дрони досягли певних аеродромів у Російській Федерації, зокрема, до північних, до Оленя. Там були уражені дальні бомбардувальники, і це змусило відтягнути чергові масові удари по нас хоча б на декілька днів", - Кирило Буданов. відео дня

Удари ГУР по військовому аеродрому Оленя в Росії - головні новини за темою:

Головне управління розвідки Міноборони 27 липня уразило ворожий Ту-22М3 просто на авіабазі Оленя, що розташована за 1800 км від українського кордону. Крім того, було завдано удару по бойових вертольотах російських окупантів.

Ураження ТУ-22М3 бомбардувальника на авіабазі О леня - важливе досягнення, оскільки росіяни не мають змоги виробляти такі літаки, тому намагаються їх ховати якомога далі, сказали в ГУР. Розвідка анонсувала подальші дії на території Росії.

Пізніше в ГУР розкрили нові деталі атаки на аеродром "Оленя". Речник відомства Андрій Юсов уточнив, що пошкоджено два борти Ту-22М3. Окупантам знадобиться декілька місяців, щоб відновити літаки.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Коротко про літаки, якими РФ бомбардує Україну / Інфографіка: Главред

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