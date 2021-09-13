У Путіна поскаржилися на ненависть до РФ в Україні та заговорили про "спорідненість"

Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував взаємини України і Росії.

В ефірі білоруського каналу ОНТ він традиційно перевів стрілки на українську сторону, заявивши, що в нашій країні людей нібито "обдурюють".

При цьому прес-секретар Путіна впевнений, що Росія і Україна не припинили "родинні стосунки".

"Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - говорить Пєсков.

Водночас він визнав, що в Україні зростає кількість людей, які ненавидять свого північного сусіда.

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"Нехай там зростає кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію. Але все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив про те, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у разі обговорення питань звільнення захоплених українських територій.

Він розповів про те, що Росія готова до переговорів Путіна і Зеленського, проте росіяни не збираються обговорювати питання звільнення окупованого Криму. Зеленський готовий до дискусії в тому випадку, якщо буде обговорюватися тема деокупації півострова.