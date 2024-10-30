У КНДР готують запуск ракети, здатної долетіти до США: у ЗМІ розкрили загрози

Розвідка з'ясувала, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, відправлені в Росію, прибули на фронт.

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КНДР готується до проведення ядерного випробування / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

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Північна Корея готується до проведення ядерного випробування

КНДР також готується до випробувального запуску балістичної ракети, яка може сягнути США

Згідно із даними розвідки Південної Кореї,Північна Корея завершила підготовку до сьомого ядерного випробування. Ймовірно, також готується запуск балістичної ракети великої дальності, здатної досягти території США.

За даними південнокорейської розвідки, КНДР, ймовірно, завершила підготовку до сьомого ядерного випробування і близька до проведення випробування ракети дальнього радіуса дії. Ця ракета здатна досягати територій Сполучених Штатів Америки, йдеться у матеріалі АР.

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Також розвідка з'ясувала, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, відправлені в Росію, прибули на фронт. Вони готуються до просування в Курську область, де Росія зазнала труднощів у відбитті українського вторгнення.

Розвідка вважає, що Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування на своєму полігоні в північно-східному місті Пунгері. Сама детонація, ймовірно, буде проведена в тунелі № 3. Варто нагадати, що Північна Корея провела шосте і останнє ядерне випробування у 2017 році.

Також було помічено ознаки підготовки до випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), призначеної для досягнення материкової частини США. Підготовка включатиме розміщення ракети-носія і ракети, саме випробування може відбутися десь у листопаді.

Що відомо про балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Пентагоні повідомили, коли війська КНДР можуть почати воювати проти України. За прогнозами, військові з КНДР можуть опинитися на полі бою вже найближчими тижнями. Деякі північнокорейські солдати вже наблизилися до України.

У ЗМІ розкрили, що солдати КНДР за 50 км від українського кордону. Росія перекинула в Курську область приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців. Вони розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною. Примітно, що транспортували цей контингент цивільними вантажівками.

у Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині. Частина військових із КНДР, що прибули на підготовку до Росії вже перебувають на території Курської області. Інші частини північнокорейських військ також почали висуватись у бік Курщини.

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