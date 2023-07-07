"Твій рот - головне гніздо невігластва": Коля Сєрга "розніс" Арестовича

Олексій Арестович "влип" у новий скандал через заяви про те, що українські військові після повернення з фронту "кидатимуть гранати під двері сусідів".

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Коля Сєрга розніс скандальне інтерв'ю Арестовича / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот з відео

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович потрапив у черговий скандал. Він висловився про українських військових, які повернулись з фронту з посттравматичним стресовим розладом. Його слова розкритикував відомий музикант та військовий Коля Сєрга. Відео вже розлетілось в Мережі.

Арестович заговорив за військових, які нібито після повернення з фронту "кидають гранати під двері сусідам". Тоді він заявив, що Україну чекає "заміна базового міфу", коли військовий перестане бути героєм і до нього нібито почнуть ставитися "з недовірою та насторогою".

"Мільйон людей з посттравматичним синдромом повертається зі зброєю на руках. Зі звичкою вирішувати все лише силою. З загостреним відчуттям справедливості і з величезними претензіями до спільноти і з особливим почуттям своєї значущості. Що буде протягом 3-6 місяців після закінчення війни. Буде велика кількість побутових конфліктів: граната, кинута до сусідів, стрілянина за місце паркування. В нас почнеться ситуація, коли військовий у побуті вважатиметься джерелом небезпеки", - казав Арестович.

Що відповів музикант

Коля Сєрга відреагував на скандальну заяву Арестовича.

"Колективний міф зміниться від військовий-герой, на військовий-небезпека. І це Олексій каже після того, як йде активна фаза війни. Коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які військових активно підтримують", - каже Коля Сєрга.

Він також висміяв Арестовича, який нібито знається на психології.

"Пане Олексію, психологією потрібно не захоплюватися, її потрібно вивчати. Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка як рефлексія. Яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати [маячню] (нецензурно) ще до того, як ти її скажеш", - додав музикант.

Музикант додав, що Олексію Арестовичу "слід замовчати" і тоді "він наблизить перемогу".

"Всі ми щось можемо. Але коли ми робимо більше ніж ми можемо, надзусилля, то ми перемагаємо. Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати. Бо твій рот – головне гніздо невігластва нашої країни. І твій фронт – мовчання. Тримай його з честю. Попри все", - сказав Коля Сєрга.

Дивіться відео з реакцією музиканта на скандальне інтерв'ю Арестовича:

Провал Арестовича і звільнення його з ОП

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.

Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ поки не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна.

Нарешті вранці у вівторок, 17 січня, Арестович заявив про те, що написав заяву про відставку.

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