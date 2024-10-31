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Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру

Маріна Фурман
31 жовтня 2024, 19:49
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Українські захисники перерізають логістичні шляхи противника та вибивають війська ЗС РФ із позицій.
Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру
Армія РФ намагається просунутися до Часового Яру / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Головне із заяви речниці:

  • Ворог накопичує техніку на одному з напрямків фронту
  • Окупанти прагнуть захопити нові території
  • Російські війська зазнають шалених втрат на полі бою

Окупанти активно намагаються просуватися поблизу Часового Яру з метою захоплення нових позицій. Про ситуацію на цьому відтинку фронту розповіла речниця оперативно-стратегічного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, російські війська хочуть закріпитися і перебігти за канал у Часовому Яру.

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"Однак як це відбувається. Дві-три людини перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти", — заявила Анастасія Бобовнікова.

Представниця ОТУ "Луганськ" додає, що російські війська намагаються накопичити техніку, але наразі не зафіксовано штурмів з її застосуванням.

Втрачають 200 осіб на день: окупанти у складному становищі поблизу Часового Яру
Часів Яр / Инфографика: Главред

Також за її словами, недалеко від Часового Яру розташована повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу Росії, за допомогою якої ворог намагається заповнювати втрати.

"Окупанти щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати, це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", то в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день", — підкреслила Анастасія Бобовнікова.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше писав Главред, російська окупаційна армія просувається на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. Аналітики моніторингового каналу DeepState уточнили, що армії РФ вдалося просунутися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району.

Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак зазначав, що протягом декількох місяців армія країни-агресора Росії намагається захопити місто Часів Яр, що на Донеччині. Окупантам вдалося вклинитися в українську лінію оборони.

Нещодавно, у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії йшлось, що російські війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру на Донеччині чого не могли зробити з липня 2024 року та наблизилися до околиць міста.

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