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"Головна битва осені": окупанти націлились на важливе місто Донеччини

Маріна Фурман
31 жовтня 2024, 18:45
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Російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів та намагаються наступати на Курахівському напрямку.
'Головна битва осені': окупанти націлились на важливе місто Донеччини
Окупанти докладають чимало зусиль, щоб захопити місто / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Головне:

  • Російські війська активізують наступальні дії
  • Ворог хоче охопити Курахове з трьох сторін

Російські війська продовжують проводити наступальні дії на сході України, зокрема ворог намагається просуватись на Курахівському напрямку. Військовий оглядач Давид Шарп в ефірі Radio NV розповів, що саме битва за Курахове може стати головною подією на фронті цієї осені.

За його словами, навколо Курахового нині відбуваються ключові події.

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"Річ у тім, що осінь скоро закінчується. Такого роду епітети — це трохи для прикрашання. Але якщо підійти суто по-діловому, то поблизу Курахового зараз розвиваються основні події. Якщо ми говоримо взагалі про битву за Донецьку область і, зокрема, за її південь, то саме зараз, в останні тижні осені (як можна здогадатися, це видно, дивлячись на мапу, зрозуміло по зусиллях російського командування) окупанти збираються захопити Курахове", — вважає Шарп.

'Головна битва осені': окупанти націлились на важливе місто Донеччини
Курахове / Инфографика: Главред

На думку військового експерта, окупанти докладають максимум зусиль, щоб охопити місто з трьох сторін.

"Курахове ж — це важливий населений пункт, безумовно. Його досить правильно називають транспортним хабом. І тому найближчими днями й тижнями саме ця битва - головна подія фронту, якщо, звичайно ж, не виникнуть якісь сюрпризи", — підкреслив Давид Шарп.

Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, ситуація в Покровську важка, але контрольована українською владою. За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергія Цехоцького, адміністрація міста працює максимально активно, виконуючи всі функції як влади, так і гуманітарної місії. Офіцер додав, що за поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту, в окремих місцях бої тривають.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт. Разом з тим, ЗСУ продовжують вести активну оборону. Відступаючи, завдають ворогу великих втрат.

При цьому голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому ситуація склалася складна, і вона загрожує обороні.

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війна в Україні ЗСУ Курахове російські війська війна на Донбасі Девід Шарп
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