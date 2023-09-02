Суд заарештував Коломойського, але він може вийти під заставу

Український бізнесмен Ігор Коломойський зможе вийти під заставу в розмірі понад 509 мільйонів гривень.

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Суд заарештував Ігоря Коломойського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У Києві заарештували відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд столиці. Про це повідомляє РБК-Україна.

Коломойського відправили під варту прямо із зали суду строком на 60 днів. Однак він може вийти під заставу в розмірі понад 509 мільйонів гривень.

Якщо він вийде під заставу, то буде зобов'язаний здати всі паспорти; прибувати за викликом суду; не виїжджати без дозволу за межі населеного пункту, в якому він проживає; повідомляти про зміну місця проживання; не спілкуватися зі свідками і підозрюваними.

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Чи будуть вносити заяву за Коломойського

Адвокати Ігоря Коломойського після засідання суду заявили, що бізнесмен не вноситиме заставу у розмірі 509 мільйонів гривень. Водночас вони додали, що готуватимуть апеляцію.

У чому підозрюють Коломойського

Відомо, що справа Ігоря Коломойського стосується компаній Укртатнафта і Укрнафта, в яких він був акціонером. У лютому 2023 року у будинку Ігоря Коломойського провели обшук.

Пізніше СБУ вручила Коломойському повідомлення про підозру. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей.

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