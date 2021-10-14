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При огляді тіла Полякова знайшли невідому речовину та гроші: у МВС повідомили нові деталі

14 октября 2021, 07:29

У МВС також підтвердили наявність метадону в крові нардепа.

Антон Поляков
Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня / УНІАН

Серед особистих речей загиблого народного депутата Антон Полякова було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень і 800 доларів США. Також були знайдені два зразки катетера з речовиною бурого кольору.

Як повідомив в ефірі "Україна 24"заступник голови МВС Євген Єнін, слідство встановило наявність метадону в крові нардепа.

"Яким чином в організм народного депутата потрапив метадон, якраз і з'ясовує слідство. Хочу підкреслити, що при огляді тіла вже покійного на той момент народного депутата в його особистих речах виявили готівку сумою близько 10 тис.грн і $800, а також два зразки катетерів з речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми також досліджуємо", - розповів Єнін.

У ресторані була зустріч

За даними МВС, Поляков три години випивав у ресторані, а потім сів у машину чоловіка.

"За нашою інформацією, покійний зателефонував "громадянину Д", з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", — сказав Євген Єнін.

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За словами заступника міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану - візуально він виглядав абсолютно здоровим.

Читайте такжеМати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців біля могили сина"Близько двох годин їздили по Києву. "Громадянин Д" викликав таксі, яке спочатку їздило за їх основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину-машину таксиста", - уточнив Єнін.

Смерть Полякова: що не так з показаннями таксиста

Раніше з'явилася інформація, що таксист, в машині якого поліцейські виявили бездиханне тіло депутата, змінив свої свідчення.

Чоловік нібито зізнався, що збрехав про те, що підібрав політика на транспортній зупинці. Заступник голови МВС вирішив розвіяти всі твердження про це.

"Свідчення даються під протокол, під час допиту. Коли був здійснений допит цього свідка під протокол, водій надав свої свідчення, які сьогодні жодним чином не були змінені, хоча він, безумовно, має таке право. Хочу підкреслити, що він був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих доказів", — заявив Єнін.

Смерть нардепа Антона Полякова

Поляков помер у ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". 11 Жовтня його поховали в Чернігові.

Автор: Сергій Кущ
viber
МВД Антон Поляков
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