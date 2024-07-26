'Угода з дияволом, що веде в пекло': Подоляк розкрив небезпеку мирної угоди з РФ

"Мирна угода" дасть Путіну можливість зміцнити свої позиції та підготуватися до нової агресії проти України, сказав Михайло Подоляк.

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Подоляк відповів, як ставиться до "мирної угоди" з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Угода з Кремлем про припинення війни є рівнозначною угоді з дияволом. Така домовленість дасть російському диктатору Володимиру Путіну можливість зміцнити свої позиції, виграти час для накопичення сил і підготовки до нової й жорстокішої війни з Україною. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю Associated Press.

"Якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло, ну що ж, давайте... Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах, з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих та замучених людей", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що мирна угода не зупинить війну, а тільки відкладе подальше насильство РФ щодо України.

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"Так, це може бути замороження конфлікту на певний час. Але це означає, що Російська Федерація проведе роботу над помилками та оновить власну армію. Країна-агресор не прийшла на територію України підписувати мирну угоду. Це нісенітниця!" - сказав Подоляк.

За його словами, справжній та міцний мир Україна може досягти за допомогою "трьох інструментів": нарощування військової підтримки, посилення економічних санкцій і дипломатичний тиск на Росію для її міжнародної ізоляції.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

"Мирний план" та завершення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, експрезиент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що здатний завершити війну за 24 години. Під час розмови із Зеленським пообіцяв Трамп завершити війну в Україні, однак деталей він не навів.

Згодом Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-які мирні сценарії, що передбачають територіальні поступки на користь Росії, коментуючи обіцянки Дональда Трампа завершити війну за 24 години. В інтерв'ю BBC Зеленський зазначив, що всі були б щасливі, якби такий варіант був справедливим і реальним.

Також якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, ймовірно, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди на користь Росії. Проте з часом він може зрозуміти, що Володимир Путін з ним грає, пише Time.

Як повідомляв Главред, з травня 2022 року до травня 2023 року лише 8-10% респондентів були готові на територіальні поступки задля якнайшвидшого досягнення миру, а 82-87% виступали проти. Після травня 2023 року кількість тих, хто готовий до поступок, почала зростати, досягнувши 32% у травні 2024 року.

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