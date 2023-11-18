Росіяни шантажують пенсіонерів в окупації: що вимагають

Окупанти пропонують пенсіонерам гроші за відмову від українського громадянства.

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На ТОТ окупанти підкуповують пенсіонерів / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На окупованих територіях, окупанти пропонують 10 тисяч рублів, що приблизно дорівнює 3 тисячам гривень, українським пенсіонерам за відмову від українського громадянства. Про це повідомив Центр національного спротиву у суботу, 18 листопада.

Зазначається, що російські окупанти вже кілька місяців не виплачують українцям на окупованих територіях соціальних виплат. У зв'язку з фінансовими труднощами людей, а особливо пенсіонерів, росіяни придумали нову "схему", щоб змусити їх відмовитись від українського громадянства та все ж взяти російський паспорт.

Згідно з інформацією, росіяни пропонують пенсіонерам "соціальну допомогу" у розмірі 10 тисяч рублів за переоформлення пенсії відповідно до російських норм, в тому числі, отримання російського громадянства.

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"Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку "соціальною допомогою" у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта," - повідомили у ЦНС.

Таким чином, окупанти створюють всі умови, щоб населення на тимчасово окупованих територіях було цілковито залежним від окупаційних адміністрацій та "подачок" Кремля.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, раніше українці на тимчасово окупованих територіях активно перешкоджали планам РФ з проведення "референдумів". Спроби окупантів включити ці землі до свого складу були провальними через опір місцевих та функціонуванням дійсної влади, яка працювала на збереження територіальної цілісності України.

Також на окупованих територіях України, російські окупанти впроваджують систему відеоспостереження на дорогах у намаганні стримати активність українського підпілля. Ці заходи забезпечення безпеки є спробою протистояти діям партизанів, які активно допомагають Україні в зусиллях звільнення своїх територій.

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