Росіяни вночі атакували Україну 25 'Шахедами': скільки збила ППО

Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та здійснювали складні маневри.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-nochyu-atakovali-ukrainu-25-shahedami-skolko-sbila-pvo-10548959.html Посилання скопійоване

Росія здійснила масовану атаку БПЛА / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

В ніч на 11 березня ворог запустив по Україні 25 дронів-камікадзе типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України було збито 15 БПЛА, які ворог використав для атаки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та Сили оборони півдня України.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено", - зазначили у ранковому зведенні Генштабу.

Місцем головного удару стала Одеська область, де протиповітряна оборона зуміла знищити більшість ворожих дронів. Робора ППО тривала півтори години і протягом цього часу ворожі "Шахеди" виконували складні маневри.

відео дня

"Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житловими та промисловими кварталами ускладнювали роботу ППО.10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Шахед-131/136" збиті в небі Одещини", - повідомили Сили оборони півдня.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що атака стала частиною тактики терору проти мирного населення. Тактика ворога полягала в ураженні об'єктів у щільно заселених районах, оскільки силам ППО важко збивати ворожі БПЛА, коли навколо багато поверхів з людьми.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Російські атаки дронами

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Харків атакували російські дрони. Один із них ударив по об'єкту цивільної інфраструктури в житловому районі, пошкодивши житлові будинки. Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що атака обійшлася без жертв.

Також 10 березня російські окупанти атакували Україну 39 дронами-камікадзе і чотирма ракетами. Захисникам України вдалося збити 35 ворожих безпілотників.

Крім цього, у ніч на 10 березня у двох областях були "прильоти". В Одеській області ворожий дрон вразив промисловий об'єкт, а на Миколаївщині "Шахед" пошкодив лінію електропередач.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.