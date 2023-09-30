"Загроза існує": в ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії

Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до Росії, зауважив Юсов.

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В ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна спільно з міжнародними партнерами вживає заходів для запобігання укладенню угоди між країною-агресоркою Росією та Іраном щодо передачі Москві балістичних ракет. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

Як зазначив Юсов, після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН щодо Ірану, яка забороняє подібні угоди, це дійсно може статися.

"Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України. відео дня

Передача Іраном ракет Росії

Раніше повідомлялося, що Іран планує передати РФ ракети малої і великої дальності. У Моссаді не виключають, що РФ у відповідь може також передати Ірану передову зброю.

Іран може домовитися з РФ про передачу ракет вже у жовтні. Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ймовірність передачі Росії іранських гіперзвукових ракет. Як підкреслив Данілов, у зв'язку з цим загрози для України не зміняться. За його словами, відповідні спецслужби України відстежують ситуацію спільно з партнерами.

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