УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Загроза існує": в ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії

Аліна Дембіцька
30 вересня 2023, 18:09 оновлено 30 вересня, 18:09
Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до Росії, зауважив Юсов.
Юсов, ракета
В ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна спільно з міжнародними партнерами вживає заходів для запобігання укладенню угоди між країною-агресоркою Росією та Іраном щодо передачі Москві балістичних ракет. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

Як зазначив Юсов, після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН щодо Ірану, яка забороняє подібні угоди, це дійсно може статися.

"Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України.

відео дня

Передача Іраном ракет Росії

Раніше повідомлялося, що Іран планує передати РФ ракети малої і великої дальності. У Моссаді не виключають, що РФ у відповідь може також передати Ірану передову зброю.

Іран може домовитися з РФ про передачу ракет вже у жовтні. Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ймовірність передачі Росії іранських гіперзвукових ракет. Як підкреслив Данілов, у зв'язку з цим загрози для України не зміняться. За його словами, відповідні спецслужби України відстежують ситуацію спільно з партнерами.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Іран Росія війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

17:53 Україна
Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

17:21 Україна
Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФ

Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФ

16:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:09

"Загроза існує": в ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії

17:53

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

17:22

Справжня українська юшка: Клопотенко здивував простим рецептом

17:21

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

17:04

Лепс і Чичеріна потужно зганьбилися з новим патріотичним треком

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
16:58

Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФВідео

16:35

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 жовтня: Льву - поліпшення, Раку - гіркота реальності

16:20

Пофарбував свою шевелюру в чорний колір: Мішина показала 11-річного сина в новому іміджіВідео

16:17

Подоляк - про окупацію земель України: Росію чекає фінал з мемуарами за ґратами

Реклама
16:04

Чому ні в якому разі не можна фотографувати сплячу людину: приголомшливі забобони

15:54

Київ має право бити ракетами Taurus по території РФ: у ФРН зробили гучну заяву

15:23

Медведєв безплідно розмріявся про приєднання нових українських земель

15:14

Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

15:13

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 жовтня: Рибам - новий рівень, Раку - неприємності

15:06

Церковне свято 1 жовтня: що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

14:50

Через 27 років після вбивства Тупака Шакура поліція затримала винного у злочині

14:46

Спецоперація ГУР: у полон здалися 12 військових РФ – деталі унікального вербування

14:38

Африці потрібно не лише зерно з України: Кулеба розкрив деталі

14:26

Коля Сєрга розповів як зустрічався з Залужним і що просив головкому ВСУ

13:57

Нічим не гірше білого, а то і смачніше: як знайти і приготувати відомий польський гриб

Реклама
13:49

Вірменія йде від Москви: названо ще один регіон, який може втратити РФВідео

13:48

Столтенберг назвав парадоксальний шлях до миру в Україні

13:04

Гороскоп на завтра 1 жовтня 2023: Стрілець - важливий дзвінок, Рибам - досягнення

13:00

"Складне завдання з жертвами": експерт оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS

12:46

РФ вдарила по важливому об'єкту в Україні: названо цілі атак ворожих дронів

12:15

Субсидії поміняються з 1 жовтня: але є один нюанс

11:49

"Була цікава нарада": Буданов розповів деталі планів РФ щодо захоплення ХарковаВідео

11:42

Україна почала виробництво гармат і снарядів "натівського" калібру – Зеленський

11:40

Режисер-воїн Сеітаблаєв зробив пропозицію молодій коханій

11:14

Кайлі Дженнер нарешті офіційно змінила ім'я свого сина

11:01

Півтора року переховувалися в окупації: ВМС і ГУР зуміли врятувати двох десантників

10:45

Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА

10:14

Іменини 1 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

10:11

"Розумію, що це не моя заслуга": Харчишин розповів, чому його син пішов служити в ЗСУ

09:57

В Україні зросте "мінімалка": в Кабміні назвали суму і терміни

09:33

Пенсії в Україні у 2024-му масштабно перерахують по-новому: скільки отримають пенсіонери

09:02

Вітовська пояснила, чому українські актори за мізерні гроші знімалися у росіян

08:45

Грузинський ресторан відпочиває: рецепт лінивих хачапурі на сковороді від Ектора за рекордні 15 хвилин

08:45

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту - ISW

08:12

Україну використовують як великий рекламний роликПогляд

Реклама
07:41

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

06:22

Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar: яка головна проблема для наших ППОПогляд

05:30

У чому піти на побачення: прості поради, які подарують приємну зустріч

04:45

Знищення Чорноморського флоту: експерт розкрив "вогняний" сценарій

03:41

Гороскоп на жовтень 2023 для Дів: романтика, підвищення на роботі й подорожВідео

02:10

"Цей прогноз справдиться": Огризко відповів, чи закінчиться війна наступного рокуВідео

01:35

Військово-морський експерт спрогнозував, коли почнеться звільнення Криму

29 вересня, п'ятниця
23:50

В РФ заговорили про війну до 2025 року: Яковенко розповів, що задумав Путін

22:53

Здійснював приголомшливі розвідувальні рейди: на Донеччині загинув хоробрий воїн

22:42

Іран може озброїти РФ гіперзвуковими ракетами: Данілов попередив про загрозу

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти