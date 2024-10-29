РФ почала бити по Україні новим типом ракет: в ЗСУ попередили про небезпеку

Ключові тези:
- РФ застосовує нову зброю для ударів по Україні
- Гібридні ракети здатні вражати цілі на відстані до 120 км
Росія все частіше почала застосовувати новий тип ракет, зокрема, 29 жовтня окупанти вдарили "Громом-Е1" по Харкову. Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів в ефірі Radio NV, чим небезпечна нова розробка росіян.
За словами речника, гібридна ракета "Грім-Е1" - аналог американських "JDAM-ER".
"Це поєднання бомби з реактивним двигуном, яка має зокрема крила, достатньо високоточну бойову частину, має уламково-фугасну модульну бойову частину в 315 кг. Це чимало. Тому очевидно, що вона несе смерть та руйнування, і досить небезпечна за своєю суттю", — прокоментував експерт.
Селезньов наголошує, ракета-гібрид здатна долати відстань до 120 км, таким чином Харків опиняється повністю в зоні ураженні.
"У будь-якому разі, ми маємо розуміти: ворог намагається максимально здешевити свою зброю, а з іншого боку, завдати нам чим більшої шкоди, завдаючи ударів за допомогою таких гібридних боєприпасів", - підкреслює речник.
Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, ввечері 28 жовтня країна-агресорка Росія обстріляла КАБами центр Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, відомо про щонайменше 9 постраждалих. Також РФ атакувала приватний сектор Харкова - 4 людини загинуло.
Днем раніше російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Відомо про потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста. Мер Харкова заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.
27 жовтня російські окупанти атакували столицю України "Шахедами". Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.
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