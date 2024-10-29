РФ почала бити по Україні новим типом ракет: в ЗСУ попередили про небезпеку

Ворог прагне завдати Україні якомога більшої шкоди, здійснюючи удари з використанням гібридних боєприпасів.

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Росія обстрілює Україну / Колаж: Главред, фото УНіАН, ДСНС України

Ключові тези:

РФ застосовує нову зброю для ударів по Україні

Гібридні ракети здатні вражати цілі на відстані до 120 км

Росія все частіше почала застосовувати новий тип ракет, зокрема, 29 жовтня окупанти вдарили "Громом-Е1" по Харкову. Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів в ефірі Radio NV, чим небезпечна нова розробка росіян.

За словами речника, гібридна ракета "Грім-Е1" - аналог американських "JDAM-ER".

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"Це поєднання бомби з реактивним двигуном, яка має зокрема крила, достатньо високоточну бойову частину, має уламково-фугасну модульну бойову частину в 315 кг. Це чимало. Тому очевидно, що вона несе смерть та руйнування, і досить небезпечна за своєю суттю", — прокоментував експерт.

Селезньов наголошує, ракета-гібрид здатна долати відстань до 120 км, таким чином Харків опиняється повністю в зоні ураженні.

"У будь-якому разі, ми маємо розуміти: ворог намагається максимально здешевити свою зброю, а з іншого боку, завдати нам чим більшої шкоди, завдаючи ударів за допомогою таких гібридних боєприпасів", - підкреслює речник.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, ввечері 28 жовтня країна-агресорка Росія обстріляла КАБами центр Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, відомо про щонайменше 9 постраждалих. Також РФ атакувала приватний сектор Харкова - 4 людини загинуло.

Днем раніше російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Відомо про потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста. Мер Харкова заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.

27 жовтня російські окупанти атакували столицю України "Шахедами". Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

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