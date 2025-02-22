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РФ може окупувати весь Донбас до кінця року: названо невтішний сценарій

Марія Николишин
22 лютого 2025, 13:48
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Кожна наступна річниця вторгнення Росії послаблювала позиції Києва.
РФ може окупувати весь Донбас до кінця року: названо невтішний сценарій
Росія зможе окупувати весь Донбас / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Головне:

  • РФ зможе захопити всю територію Донбасу до кінця року
  • Найбільші битви війни ще попереду
  • Окупанти прагнуть максимально збільшити свою військову перевагу

Враховуючи сьогоднішні тенденції, країна-агресор Росії до кінця року цілком зможе захопити всю територію Донбасу. Про це пише The Independent.

Як стверджує видання, це "героїчне припущення", що Україна буде в сильнішій позиції наступного року, адже кожна наступна річниця вторгнення послаблювала позиції Києва.

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"За нинішніх тенденцій, Росії знадобиться час до кінця року, щоб захопити решту Донбасу, без чого припинення війни в будь-якому разі малоймовірне. Тому немає жодних гарантій, що переговори між США і Росією приведуть до вирішення конфлікту. На жаль, це означає, що найбільші битви війни ще попереду, оскільки російські військові прагнуть максимально збільшити свою військову перевагу", - йдеться в повідомленні.

Видання також нагадало, що останнім часом США різко відмовилися від підтримки України на тлі публічного конфлікту президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"З точки зору Трампа, це війна Байдена, яка вже програна. І в політичному плані Трампу набагато легше домагатися миру, ніж його європейським колегам, тому що він вів кампанію з антивійськовим посилом, неодноразово заявляючи, що війни ніколи б не сталося, якби він був президентом", - пише The Independent.

Крім того, зазначається, що при цьому Росію ніхто не змушує поспішати з укладенням угоди, яка їй не подобається. Умови Москви відомі: офіційне визнання того, що чотири регіони, які вона анексувала у вересні 2022 року, плюс Крим тепер є частиною Росії, і виведення українських військ, що залишилися, з цих регіонів. Київ має обіцяти постійний нейтралітет, обмеження на свої збройні сили.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку, а саме - у центрі села Запоріжжя на південний захід від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

Крім того, Сили оборони просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки, що розташована на південний схід від Суджі під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі.

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Що відомо про The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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