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РФ тримає "Калібри" напоготові: в ОК Південь повідомили про високий рівень небезпеки

Аліна Дембіцька
29 травня 2023, 23:50 оновлено 29 травня, 23:50
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В Чорному морі перебуває три ракетоносії – один надводний і два підводних. Загальний залп становить 16 ракет.
Ракетный удар, ракета, дым
В ОК Південь повідомили про високий рівень ракетної небезпеки / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія надвечір 29 травня провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, напоготові перебуває 16 "Калібрів". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Здійснивши ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, ворог продовжує тримати напоготові "Калібри". Так, надвечір, вивівши ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних завів в пункт базування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Чорному морі перебуває три ракетоносії – один надводний і два підводних. Загальний залп становить 16 ракет.

В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

"Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим. Будьте пильні та відповідальні, не нехтуйте власною безпекою і не допомагайте ворогу через хайп у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Ракетний терор росіян

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виступив зі зверненням після масованої російської атаки вночі та вдень 29 травня. Він підкреслив, що чергова спроба терористичних дій Росії в черговий раз зазнала поразки. За словами Буданова, "всі як перебували, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу".

Дивіться відео про те, як окупанти атакували Київ 29 травня:

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