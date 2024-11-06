Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

У вартість базового навчання входить амуніція, обмундирування, боєприпаси, пальне, харчування тощо.

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Скільки держава витрачає коштів на підготовку солдата / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 4 окрема танкова бригада

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Як довго триває базова військова підготовка

Скільки коштів держава витрачає на підготовку стрільця

200 тисяч гривень коштує державі базова військова підготовка в державному навчальному центрі протягом 1,5 місяця для солдата-стрільця. Про це повідомило NV із посиланням на джерело в Генеральному штабі Збройних сил України.

У ЗМІ пояснюють, що у вартість навчання входить амуніція, спорядження, боєприпаси, пальне, харчування тощо.

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"При цьому здобуття фахової спеціальності, як-от кулеметник чи гранатометник, коштує ще 100 тис. грн. Тобто повне навчання солдата з такою підготовкою обійдеться у 300 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Також видання нагадує, що з 1 листопада усі навчальні центри ЗСУ перейшли на програму базової військової підготовки терміном навчання 1,5 місяця.

Згідно з наданою інформацією, ключовими показниками нової програми тривалістю 368 годин стали вогнева та тактична підготовка. Так, на вогневу підготовку було виділено 101 годину (на 33 більше, ніж за попередньої програми), а на тактичну — 97 (на 6 годин більше).

Також до програми у 45 днів було додано 10 годин фізичної підготовки та стільки ж — спеціальної (3 годин на дії особового складу для протидії ворожим БПЛА та 7 — РЕБ).

У виданні з посиланням на Генштаб пояснили, що можливі внесення змін до нової програми.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Заяви Генерального штабу ЗСУ - новини за темою

Нещодавно речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, для того, щоб закривати весь фронт, у складі Збройних сил України необхідно створювати нові бригади. Він нагадав про те, що за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб.

У Генштабі ЗСУ писали, що окупанти зосередили свої основні наступальні зусилля на двох напрямках. Зокрема, наступальні сили зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Окрім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять все, щоб стримати натиск окупаційних військ.

Як раніше писав Главред, ситуацію на Курахівському напрямку поки не вдалось стабілізувати, адже противник намагається всіма силами просуватись вперед. Армія РФ здійснює наступ, зосередивши свої зусилля на відносно невеликих ділянках фронту.

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