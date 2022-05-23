Ракетний удар РФ по Десні: в результаті загинули 87 людей - Зеленський

Закінчено роботи в Десні Чернігівської області, на місці удару РФ.
В результаті ракетного удару, нанесеного 17 травня Російською Федерацією по Десні, Чернігівської області, загинули 87 осіб.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму, трансляція якого проходила в Facebook Офісу президента.
"Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлені 87 жертв. 87 убитих", - підкреслив глава держави.
Зазначимо, що в день обстрілу повідомлялося про 8 загиблих і 17 поранених.
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Раніше повідомлялося, що в Малині на Житомирщині в неділю система протиповітряної оборони (ППО) знищила чотири крилаті ворожі ракети, випущені з південно-східного напрямку.
Нагадаємо, в неділю, 22 травня, в Малині Житомирської області прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію.
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