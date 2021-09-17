Перевіряють документи і вимірюють температуру: у Києві стартували інспекції в міському транспорті

Інспектори фіксуватимуть порушення за допомогою спеціальних камер.
У Києві у п'ятницю, 17 вересня, у зв'язку зі стартом нових стандартів перевезень у громадському транспорті, почалися спеціальні перевірки. У салонах маршрутних таксі почали вимірювати температуру, у водіїв перевіряють документи і наявність спецодягу. Інспектори мають намір фіксувати порушення на камеру.
Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, під час здійснення заходів з громадських перевезень повинні дотримуватися нові стандарти. Йдеться про наявність потрібних для роботи документів у водіїв та спецодягу, температурний скринінг у салоні, технічний стан транспорту та умов для перевезення осіб з інвалідністю.
Що передбачають перевірки в маршрутках Києва
- Перевірка наявності у водіїв всіх потрібних документів
- Наявність форменого одягу у водіїв громадського транспорту
- Вимірювання температури в салонах маршрутних таксі
- Перевірка на шумове та візуальне забруднення в салоні автобуса
- Контроль над наявністю спеціального плаката з портретом і даними водія
- Перевірка наявності умов у автобусі для перевезення людей з інвалідністю
Підкреслюється, що фіксація порушень супроводжуватиметься спеціальними камерами, які прикріплені на одяг перевіряючих.Читайте такжеКиїв готується до нового локдауну: влада складає списки на спецпропуску в транспорт
Нагадаємо, раніше у пресслужбі КМДА заявили, що у Києві контролюватимуть температурний режим в громадському транспорті. Градусники забезпечать контроль граничної температури в салонах маршруток взимку і влітку.