Перевіряють документи і вимірюють температуру: у Києві стартували інспекції в міському транспорті

У Києві перевіряють дотримання нових стандартів громадських перевезень / УНІАН

У Києві у п'ятницю, 17 вересня, у зв'язку зі стартом нових стандартів перевезень у громадському транспорті, почалися спеціальні перевірки. У салонах маршрутних таксі почали вимірювати температуру, у водіїв перевіряють документи і наявність спецодягу. Інспектори мають намір фіксувати порушення на камеру.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, під час здійснення заходів з громадських перевезень повинні дотримуватися нові стандарти. Йдеться про наявність потрібних для роботи документів у водіїв та спецодягу, температурний скринінг у салоні, технічний стан транспорту та умов для перевезення осіб з інвалідністю.

Що передбачають перевірки в маршрутках Києва

Перевірка наявності у водіїв всіх потрібних документів

Наявність форменого одягу у водіїв громадського транспорту

Вимірювання температури в салонах маршрутних таксі

Перевірка на шумове та візуальне забруднення в салоні автобуса

Контроль над наявністю спеціального плаката з портретом і даними водія

Перевірка наявності умов у автобусі для перевезення людей з інвалідністю

Підкреслюється, що фіксація порушень супроводжуватиметься спеціальними камерами, які прикріплені на одяг перевіряючих.Читайте такжеКиїв готується до нового локдауну: влада складає списки на спецпропуску в транспорт

Нагадаємо, раніше у пресслужбі КМДА заявили, що у Києві контролюватимуть температурний режим в громадському транспорті. Градусники забезпечать контроль граничної температури в салонах маршруток взимку і влітку.