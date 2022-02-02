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Прийшов п’яним до позицій ЗСУ, бо "втомився від війни": на Донбасі затримали бойовика-рецидивіста

2 лютого 2022, 19:30

Чоловік розчарувався в "русском мире" і хотів побачити дружину і дітей, які лишилися на підконтрольній Україні території.

На Донбасі затримали п’яного бойовика/ Штаб ООС, Reuters

На Луганщині у зоні проведення операції Об’єднаних сил українські військові затримали бойовика. Він прибрів до українських позицій п’яним і в стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіка помітили тоді, коли він підходив до позицій ЗСУ, повідомляє пресцентр штабу ООС.

"На час затримання він перебував в стані сильного наркотичного та алкогольного сп’яніння. Свої дії пояснив втомою від війни та бажанням побачити дружину й дітей", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС розповіли, що затриманий раніше відбував покарання за розбій у в’язниці на Луганщині – за ґратами він сидів з 2011 по 2016 рік. Коли вийшов на волю, приєднався до незаконних збройних формувань, де був стрілком, снайпером і гранатометником.

Чоловік повідомив, що зараз відбувається серед лав бойовиків. За його словами, вони систематично вживають алкоголь під час несення служби. Також затриманий розповів про нестатутну поведінку командування підрозділів.

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"Окрім цього, бойовик повідомив, що діяльність командира його батальйону постійно контролює та скеровує кадровий військовослужбовець збройних сил РФ, який проходить службу на ротаційній основі", – зазначили у штабі ООС.

Українські військові передали бойовика Службі безпеки України, яка вже проводить відповідні слідчі дії.

При цьому в СБУ розповіли, що чоловік, як уже вдалося встановити, брав безпосередню участь в бойових діях проти українських військових. Так, він стріляв по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького на Луганщині.

"За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави", – зазначають в СБУ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії. Росія хоче домогтися цього і розширити права для російської мови в органах влади.

Також раніше британці показали, як війна з Росією змінила життя тисяч українських сімей. Британський журналіст відвідав прифронтову Авдіївку, де поспілкувався з місцевими жителями.

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