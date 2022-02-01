"Пройшли через пекло": британці показали, як війна з Росією змінила життя тисяч українських сімей

Британський журналіст відвідав прифронтову Авдіївку / скріншот з відео

Місто Авдіївка, яке був звільнений Збройними Силами України у 2014 році, досі потерпає від обстрілів терористів та розрухи.

Журналіст Айан Біррелл відвідав прифронтовий населений пункт. Він поспілкувався з місцевими жителями та поділився враженнями від побаченої картини.

У статті йдеться, що кремлівське втручання в Україну залишило в місті глибокі "шрами" війни, назавжди змінило життя тисяч українських сімей і змусило багатьох починати своє життя з нуля.

У лісах були гриби, а тепер - міни

Журналіст зазначив, що багато будинків в Авдіївці – зруйновані, а дорожні знаки зрешечені кулями.

Житель Авдіївки показує забиті вікна в будинку / dailymail.co.uk

"Деякі вулиці Авдіївки облямовані лісом, куди колись влітку стікалися сім'ї по гриби, а діти ходили купатися в маленькому місцевому озерці. Сьогодні там стоять попереджувальні знаки про закопані міни, а зовсім поруч чути звуки Близького обстрілу. Це місто витримало 8 років на кордоні з лінією вогню. За цей час він втратив практично половину свого населення", – йдеться в матеріалі.

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"Чекаємо, сподіваючись, що це закінчиться"

Журналіст також поспілкувався з місцевими жителями. 71-річна жінка почала тихенько плакати, пояснюючи, що її чоловік не може рухатися через хворобу.

"Раніше ми ховалися в підвалі або падали на землю, а тепер просто сидимо і чекаємо, сподіваючись, що це закінчиться", - зізналася мешканка Авдіївки.

Ховалися від бомб, а наступного дня - до школи

50-річна Оксана Долженко, мати двох дітей, сказала, що бойові дії були "жахливими" для дітей. Жінка розповіла, як вона привела свою молодшу дочку в свій перший день в школі після того, як ніч ховалася від бомб в їх підвалі.

"Ми пройшли через пекло, але ми любимо це місце"

Попри всі розмови про нові атаки і повномасштабне вторгнення росіян, одна зі співрозмовниць Біррелла заявила, що не після всього пережитого, вона не боїться нічого.

"Ми пройшли через пекло, але ми любимо це місце", - зізналася жінка.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв про неготовність Москви до військової операції проти України. Він підкреслив, що росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, додав глава Міноборони України.

У Держдепі США при цьому заявляють, що президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Вашингтон готовий до різних сценаріїв, навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.