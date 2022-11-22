'Понти 'РФ: у Зеленського відповіли на відмову Кремля 'скидати владу' в Україні

Михайло Подоляк відповів Дмитру Пєскову / Офіс президента України, Reuters

Нові заяви Кремля про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк.

При цьому він назвав "російськими понтами" заяви Дмитра Пєскова про те, що РФ нібито не збиралася скидати законну владу України. Коментар представник ОП розмістив у своєму Twitter.

При цьому він натякнув, що причиною різкої зміни риторики Кремля є велика кількість окупантів РФ, знищених ЗСУ.

"Російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування РФ: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", — додав Подоляк.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Читайте більше: