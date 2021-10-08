Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков

Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв поляків / УНІАН

Зараз у ресторані східної та європейської кухні в Печерському районі столиці, де відпочивав народний депутат Антон Поляков, проводять слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують, як проходили останні години життя депутата.

Поліція також вилучила із закладу записи з камер спостереження, щоб точно побачити, коли саме депутат був у закладі і як проходив час, повідомляє ТСН.

Власник закладу каже, що депутат був завсідником його ресторану. Бачив його тут не один раз. Того вечора, запевняє, людина замовила їжу, а от чи був алкоголь, не може сказати. А персонал з вчорашньої зміни сьогодні вже не на роботі.

Водночас поліції стало відомо, що того вечора Поляков відпочивав у ресторані разом з помічником депутата, з якою жив, Анни Скороход — Русланом Джамбулатовим.

Зазначимо, після інформації про смерть народного депутата Антона Полякова його співмешканка нардеп Анна Скороход перебувала в шоковому стані, у нею трапилася істерика.

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Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова вночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало погано в машині.

Спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що за попередньою інформацією народний депутат Антон Поляков помер від гострої коронарної недостатності.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство поки очікує на результати інших судово-медичних досліджень", - сказала вона.

Трохи згодом в Національній поліції назвали основні версії причин смерті народного депутата Антона Полякова, який помер дорогою в таксі: хронічне захворювання, яке призвело до смерті, і отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.