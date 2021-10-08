У поліції назвали головні версії причин смерті нардепа Полякова

Антон Поляков / УНІАН

У Національній поліції назвали основні версії причин смерті народного депутата Антона Полякова, який помер по дорозі в таксі.

За словами очільника поліції Києва Івана Виговського, Поляков повертався разом зі своїм знайомим, нардепа підвозив Руслан Джамбулатов (помічник нардепа Ганни Скороход), з яким він відпочивав в одному із закладів (у ресторані Noir).

Відзначається, що незабаром Джамбулатов висадив Полякова і той зловив таксі.

У поліції зазначили, що Поляков перебував у стані алкогольного сп'яніння (у крові Полякова було близько 1 проміле алкоголю).

Виговський уточнив, що слідство схиляється поки до версії про природну смерть нардепа Полякова.

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У поліції розглядають 2 версії смерті нардепа Полякова:

хронічне захворювання яке призвело до смерті;

отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.

"Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою", – заявив Виговський на брифінгу.

Він зазначив, що зараз у правоохоронців вже є попередній лікарський висновок про смерть, який було зроблено після проведення розтину нардепа.

"Причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця. Призначена судово-медична експертиза трупа і судово-токсикологічна експертиза... з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин", - зазначив Виговський.

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Відповідаючи на питання журналістів, про те, чи зустрічався Поляков з Русланом Джамбулатовим напередодні своєї смерті, він сказав, що так, зазначивши, що правоохоронці його не затримували.

"Руслана Джамбулатову не затримали. Його запросили (на допит - ред.). Дійсно, це була ця людина", - сказав Виговський.

Додамо, що одним з помічників Полякова був брат Джамбулатова – Рустам.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".