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Таксі зупинили через порушення ПДР: у поліції розповіли подробиці смерті Полякова

8 октября 2021, 12:12

Водій таксі в розмові з правоохоронцями повідомив, що на задньому сидінні знаходиться пасажир, якого він взяв підвезти з зупинки.

Антон Поляков
У поліції розповіли подробиці смерті Полякова / УНІАН

У ніч проти 8 жовтня в столичному районі Березняки помер нардеп Антон Поляков. Депутата в несвідомому стані випадково виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав, через порушення правил дорожнього руху. Але врятувати його не вдалося.

"Зупинивши цей транспортний засіб, патрульні під час спілкування з водієм помітили, що ззаду знаходився пасажир в несвідомому стані. Цього громадянина патрульні витягли з авто. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату. Лікарі констатували смерть", - розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у коментарі ТСН.

Своєю чергою в патрульній поліції уточнили, що зупинили автомобіль Hyundai Sonata на проспекті Соборності в Києві. Водій таксі в розмові повідомив, що на задньому сидінні знаходиться пасажир, якого він взяв підвезти з зупинки.

Патрульні терміново викликали швидку допомогу та допоміжний екіпаж. Надалі інспектори дістали Полякова з автомобіля і поклали в стабільне бічне положення. У нього були відсутні пульс і дихання.

До приїзду "швидкої" патрульні розпочали серцево-легеневу реанімацію. Медики, які приїхали на місце, продовжили проводити реанімаційні дії, проте їх дії виявилися марними.

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Зараз тіло Полякова доставили на судово-медичну експертизу. Колеги депутата повідомляють, що проводитимуть ще й токсикологічну експертизу, щоб з'ясувати, чи не було отруйних речовин в його організмі.

Що відомо про смерть Антона Полякова?

Нардеп сів у таксі орієнтовно о 2:00 в Дніпровському районі Києва. За інформацією водія, політику стало погано, його нудило, потім з'явилися судоми. Врятувати життя Полякову не вдалося.

Спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що за попередньою інформацією народний депутат Антон Поляков помер від гострої коронарної недостатності.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство поки очікує результати інших судово-медичних досліджень", - сказала вона.

viber
Національна поліція новини України Антон Поляков
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