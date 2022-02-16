Поки мама сходила в магазин, дитина згоріла: у Запоріжжі в пожежі загинув 7-річний хлопчик

Також у вогні загинув батько хлопчика.
У Запоріжжі під час пожежі у приватному будинку загинули 7-річний хлопчик і його 29-річний батько.
Тіла загиблих виявили рятувальники після того, як уже погасили вогонь, повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.
Мами дитини на той момент не було вдома – вона вийшла до магазину, а коли повернулася, то вже застала сильну пожежу.
"Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло 7-річного хлопчика та 29-річного господаря домоволодіння. Як з’ясувалося під часі попереднього розслідування, матір дитини вийшла до магазину. Коли повернулася, то будинок уже палав", – зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Вогонь швидко охопив усю площу будівлі – 50 квадратних метрів, і коли приїхали рятувальники, то вже відбулося руйнування покрівлі.
Причина пожежі встановлюється, проводиться розслідування.
Нагадаємо, на Донеччині у пожежі загинули дворічна дівчинка, її 12-річний брат і їхній батько. Вижила лише 42-річна матір дітей, її госпіталізували.
Також повідомлялося, що у Тернопільській області в багатодітній сім’ї загинула дитина. Дівчинка згоріла під час пожежі, тому що її мама лишила дитину у підсобному приміщенні, а сама дивилася телевізор у хаті.
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