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Підрив Каховської ГЕС: багато червонокнижних тварин зникли назавжди - біолог

Аліна Дембіцька
14 червня 2023, 03:20
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На знищеній внаслідок підриву території проходило гніздування птахів, які внесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.
Каховская ГЭС
Каховская ГЭС / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції річка Дніпро повністю змінить своє русло, унаслідок чого там вже будуть зовсім інші умови для існування тварин. Про це в інтерв'ю Главреду розповів хімік, біолог, глава ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.

"У всій своїй течії річка Дніпро була повністю змінена людиною. І якщо ми подивимося на її протяжність, то ми побачимо, що по всій Україні є шість каскадів водойм — Каховське, Дніпровське, Кам'янське, Кременчуцьке, Канівське і Київське водосховища. Від нативної території Дніпра залишався тільки шматочок, від Каховської ГЕС до гирла Дніпро-Бузького лиману. Це заплавна частина, яка формує свій ландшафт зі своїм біоценозом", - зазначив біолог.

За його словами, на знищеній внаслідок підриву території проходило гніздування птахів, які внесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку. Серед них велика кількість перелітних птахів, які не тільки зупинялися там під час перельоту, а й гніздувалися, серед яких орлан-білохвіст, колпиця, велика біла чапля, сіра чапля, блискучі ібіси.

"З червонокнижних ссавців в першу чергу європейська норка, яка зараз зустрічається все рідше і є практично зникаючим видом, який повсюдно замінює вселенець американська норка, річкова видра, борсук звичайний, бобер. Тепер річка повністю змінить своє русло, і там вже будуть зовсім інші умови для існування, через що доведеться ці види завозити і заново заселяти", - розповів Балінський.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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