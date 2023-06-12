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"Масштабна катастрофа": біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕС

Аліна Дембіцька
12 червня 2023, 21:52 оновлено 12 червня, 21:52
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Наслідки підриву Київського водосховища можуть бути набагато серйознішими, ніж при підриві Каховської ГЕС.
Владислав Балинский, Киевская ГЭС
Біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕС / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Таку масштабну гідротехнічну споруду як Київська ГЕС вразити ракетами дуже складно. Проте якщо російським загарбникам якось вдасться це зробити, то наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж при підриві Каховської ГЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповів хімік, біолог, глава ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.

"Якби вони (росіяни – ред.) могли, то знищили б весь світ навколо себе. Але, слава богу, вони в цьому обмежені. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, так це те, що вразити ракетою або декількома ракетами, які є в наявності у РФ, такі масштабні гідротехнічні споруди дуже складно", - розповів Балінський.

Він пригадав, як російські загарбники обстріляли "Кинджалами" Карачунівське водосховище в Кривому Розі, де вони на якийсь час навіть досягли своєї мети. Але це було, швидше, винятком з правил, тому що тоді вони випадково потрапили в шлюз, який потім просто замінили. Причому ситуацію вирішили буквально протягом доби.

"Що вони зможуть зробити з такою масштабною гідротехнічною спорудою на Київському морі, я не знаю. У випадку з Каховською ГЕС, то її мінували вантажними автомобілями з сотнями тонн вибухових речовин. І якщо зараз вони говорять про готовність використовувати тактичну зброю для організації чергової екологічної катастрофи, то, напевно, тоді ми повинні повірити, що ця зброя у росіян досить точна для того, щоб як мінімум потрапити по дамбі. Але на ділі ймовірність цього вкрай низька", - зазначив біолог.

Проте, за його словами, наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж при підриві Каховської ГЕС.

"Ми розуміємо, що система постачання водою промислових підприємств, система поливу буде фактично знищена, але масштаби катастрофи складно навіть уявити, тому що в разі прориву дамби в верхньому каскаді ми можемо зіткнуться з ланцюговою реакцією, коли будуть прориватися всі інші споруди. Тому про це навіть не хочеться думати", - підкреслив він.

Хто такий Владислав Балинський

Владислав Балинський - хімік, біолог, одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був серед експертів "групи 2 травня", яка займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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