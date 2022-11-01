"Підписав собі вирок": Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури України

Україна поіменно знає, хто і за що в Росії повинен відповісти, підкреслив Олексій Данілов.
Головним ідеологом і лобістом російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі є заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
Про це написав у Twitter Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Він пояснив, що раніше Кирієнко працював в Росатомі і тому добре розбирається в сфері енергетики.
"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії повинен відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав", - додав Данілов.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
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