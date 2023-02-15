Валентинки від ЗСУ: українські воїни знищили шість складів та пункт управління окупантів

Противник продовжує намагатися взяти під повний контроль Донецьку і Луганську області, повідомили в Генштабі.

ЗСУ, війна, українські військові / 93-тя ОМБр Холодний Яр

ЗСУ вдалося вразити пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів і 2 станції радіоелектронної боротьби противника за минулу добу.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі в Донецькій області та 3 авіаційних удари. Крім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів по реактивних системах залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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