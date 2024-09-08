Поблажок не буде: російським полоненим посилили правила утримання

У російських полонених відібрали можливість телефонувати рідним на тлі страти українських військових.

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Російські полонені більше не зможуть телефонувати рідним / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна вирішила змінити правила в утриманні військовополонених. Тепер росіянам заборонено телефонувати додому. Про це заявив український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що це було зроблено у відповідь на збільшення випадків страти українських військових. Однак у росіян залишається можливість писати рідним листи. Тому заборона не порушує Женевську конвенцію.

"Скажу відверто, деякі речі ми змінюємо. Наприклад, було дуже багато дискусій про можливість російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії... На сьогодні нам повідомили, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - сказав він. відео дня

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро Валерійович Лубінець (народився 4 липня 1981 року, Волноваха, Донецька область) - український юрист і політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Злочини російських окупантів проти українських військових

Ще в жовтні 2023 року міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що російські окупанти на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених, а також знищують своїх бійців, які не мають мотивації воювати.

Нещодавно український військовослужбовець, командир "Азова" Денис Прокопенко виступив із заявою щодо постійних катувань, голоду, показових страт, незаконних судилищ і довічних ув'язнень українських військовополонених окупантами, через які скоро може не бути кого обмінювати.

Напередодні стало відомо, що Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів. Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром.

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