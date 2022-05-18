"Ой, у лузі червона калина" зазвучала з дзвіниці Михайлівського Золотоверхого

"Ой, у лузі червона калина" зазвучала дзвіниці Михайлівського Золотоверхого зазвучала / скріншот

З дзвіниці Михайлівського Золотоверхого зазвучала мелодія гімну Українських Січових Стрільців. Мелодію "Ой, у лузі червона калина" виконав дзвонар собору.

Зазначимо, що гімн Українських Січових Стрільців вперше на початку війни заспівав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк перед Софійським собором.

Після нього пісню співають українці та іноземці в Україні та світі, щоб висловити підтримку нашій державі у війні, яку розпочала Росія.

Нагадаємо, 12 квітня у Варшаві відбувся благодійний матч Динамо-Легія, всі отримані кошти з якого підуть на гуманітарну допомогу постраждалим українцям, які постраждали від російського нападу.

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Відзначимо, що пісня "Ой, у лузі червона калина..."стала вірусною по всьому світу.

У мережі з'явилося відео, на якому легендарну пісню заспівали музиканти з Малайзії, США, Індії, Південної Африки, Італії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Канади, Бразилії, Польщі, Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини.

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