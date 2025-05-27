Відключення світла можуть повернутися: експерт пояснив, коли і чому

Відключення світла можливі, якщо по Україні росіяни завдаватимуть ударів.

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Як довго можуть тривати відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Ситуація в енергетичному секторі залишається стабільною

Однак влітку є ймовірність незначних відключень електроенергії по 2-3 години

Ситуація в енергетичному секторі залишатиметься контрольованою за умови, що російські окупанти не будуть завдавати масштабних ракетних ударів по Україні. Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі Еспресо.

Він прогнозує, що відключення світла все ж можливі, але вони не будуть тривалими.

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"Щодо електроенергії ситуація дуже непогана. В цьому питанні я завжди говорив, що нас чекає повний колапс. Наразі таких перспектив немає, звісно якщо нас не будуть обстрілювати так, як це було три останні ночі. Відповідно до цього ми матимемо чітке електропостачання. Втім, є невелика ймовірність незначних відключень влітку по 2-3 години щодоби. Однак, якщо це й відбудеться, значно вплинути на нашу націю це не зможе", - сказав Ігнатьєв.

Він також розповів про ситуацію з газом в Україні. Експерт пояснив, що в цьому секторі нам дуже намагається допомогти Норвегія. Таким чином з газом в Україні все буде добре.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що відключень світла влітку, схоже, не уникнути. За його словами, є 4 фактори від яких залежить ситуація в енергосистемі України. Перший - вивід атомних блоків в ремонт. Другий - температурний режим. Третім фактором експерт назвав той момент, наскільки зможе адміністрація США змусити Росію не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. І останній - можливість імпорту електричної енергії в разі дефіциту.

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Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

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