Закінчення війни в Україні: в США сказали, чи був Саміт миру успішним початком

Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні військову допомогу та підтримувати український народ, сказав Джон Кірбі.

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Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні військову допомогу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з прес-конференції

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає, що Саміт миру, який відбувся минулих вихідних у Швейцарії був успішним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, делегації понад 100 країн і організацій зібралися разом, щоб обговорити важливість досягнення справедливого і сталого миру в Україні, заснованого на ключових принципах суверенітету і територіальної цілісності, передбаченого основними принципами ООН.

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Кірбі навів заяву президента Джо Байдена про те, що тривалий мир в Україні повинен бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію в майбутньому.

Він наголосив, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні військову допомогу та підтримувати український народ, зокрема нададуть новий пакет фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України.

"США будуть забезпечувати додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон", - сказав Кірбі.

Варто нагадати, що Джо Байден особисто не був присутнім на Саміті миру, але його відвідали віце-президентка Камала Гарріс, а також радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Що передбачає декларація Саміту миру у Швейцарії / Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Глобальний Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, 15-16 червня пройшов Саміт миру. У заході взяла участь 101 країна світу. За підсумками Саміту сторони оголосили фінальну декларацію, пропозиції якої потім передадуть країні-агресорці.

На наступному Саміті миру має бути поставлено крапку у війні, розв'язаній країною-агресором РФ проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Другий Глобальний саміт миру щодо України може відбутись протягом наступних одного-двох років. Про це в кулуарах Саміту миру в Швейцарії заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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