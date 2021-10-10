Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської / УНІАН

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) біля Станиці Луганської. Цим рішенням нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19.

З 9 жовтня так звана "ЛНР" посилила пропуск. Тепер скасована норма про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язаний до правил, як в окремих районах Донецької області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на таких підставах: лікування (реабілітація), навчання, необхідність догляду за близьким родичем і похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також за участю в "гуманітарних програмах".

Зазначається, що списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

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Як уточнила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, ці заходи діятимуть щонайменше до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується і пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

Читайте также"Питання на паузі": сепаратисти придумали нову умову для відкриття КПВВНагадаємо, раніше Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.