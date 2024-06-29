Окупанти РФ просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

Ресурс DeepState опублікував оновлені карти бойових дій.

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ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупаційні війська зуміли просунутися на кількох напрямках на сході України.

Про це йдеться в повідомленні ресурсу DeepState у Telegram. При цьому також публікуються оновлені карти бойових дій.

/ deepstatemap.live

Зокрема, російські окупанти зуміли просунутися в Луганській і Донецькій областях.

відео дня

/ deepstatemap.live

"Ворог просунувся в Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію зіткнення біля Шумів", - зазначається в повідомленні.

/ deepstatemap.live

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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