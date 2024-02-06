Окупанти обстріляли готель у Харківській області: загинула двомісячна дитина

Мати загиблого хлопчика отримала травми. Постраждали ще дві жінки. У всіх вибухові травми та осколкові поранення.

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Пошкоджено приватні будинки, магазини, кафе, кіоски / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

У ніч на 6 лютого російські окупанти завдали удару ракетами С-300 по Золочеву в Харківській області. Зруйновано готель. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика - малюк народився 4 грудня 2023 року. Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик", - повідомив він.

Трьох жінок 21, 28 і 39 років із вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовано в лікарню, серед них і мати загиблої дитини.

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Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративні приміщення, щонайменше 5 цивільних автомобілів.

Крім того, від артилерійських і мінометних обстрілів ворога постраждали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.

Авіаудари окупанти завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Як повідомляв Главред, увечері 31 січня російські окупанти скинули дві авіабомби на лікарню в Куп'янському районі Харківської області.

Було проведено евакуацію 38 осіб, із них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

30 січня російські окупанти атакували Харків за допомогою щонайменше шести дронів. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання в житловий будинок.

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