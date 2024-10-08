Дуже важливі доповіді: що обговорювали на засідання Ставки Зеленського

На Ставці обговорювали питання щодо забезпечення Сил оборони та не тільки.

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Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОП

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки. Обговорювалися питання щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про потреби української армії. Також на Ставці обговорили питання стратегічних галузей промисловості, виготовлення ракет, дронів та снарядів.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші. Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - зазначив Зеленський. відео дня

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із Міністерством оборони наступного тижня планує взаємодіяти з міжнародними партнерами щодо уточнення плану перемоги України, зокрема, стосовно військових питань та стратегічної безпеки, зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, План перемоги України включає низку ефективних заходів, які будуть обговорюватися з Вашингтоном, повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що цей План буде представлено суспільству, однак деякі його аспекти залишаться закритими через чутливий характер інформації.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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