"Утворився дефіцит": в Україні злетять ціни на техніку

В Україні подорожчає техніка / УНІАН

В Україні подорожчає техніка. Зростання цін припаде на наступний рік, а експерти пов'язують це з пандемією і зростанням попиту на продукцію.

Деякі виробники перестали виробляти комплектуючі деталі для комп'ютерів через пандемію. Через це утворився дефіцит, пише "ТСН".

У майбутньому подорожчає і ціна на самі деталі. Однак наскільки істотним буде зростання цін, виробники поки замовчують. Але підкреслюють, що воно торкнеться смартфонів, планшетів, ноутбуків і побутової техніки.

Що вже подорожчало в Україні?

Сало, яке раніше було доступне кожному українцю, тепер перетворюється на рідкісну страву для гурманів. По-перше, знайти його можна не на кожному м'ясному прилавку. А, по-друге, ціни на сало "злетіли до небес" - український суперфуд коштує дорожче м'яса.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільшеНа столичних базарах за тоненьке сало просять 120 гривень за кілограм, за "генеральське" – 300. При цьому свинина коштує 105-110 гривень за кіло.

Реклама

В Україні зростають ціни на всі продукти харчування. Подорожчання торкнулося і цибулі, ціна на який стрімко зросла буквально за цей тиждень. Станом на 22 листопада вартість цибулі вже досягла 10 грн/кг.

Наприклад, минулого тижня, кілограм овоча коштував 9 грн.

Однак експерти стверджують, що це не межа. І на ринку є цибуля куди подорожче. А ось мінімальна ціна-8 грн.

У той же час в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі і в два рази дешевше, ніж у Тбілісі.