Від мента до ката: спливли деталі про затриманого садиста з"ДНР"

У Києві затримали Дениса Куликовського / ssu.gov.ua

Стали відомі нові подробиці про коменданта донецької в'язниці Ізоляція Дениса Куликовського, якого СБУ затримала в Києві.

З МВС - в "ДНР"

Як пише Obozrevatel, ще до початку агресії Росії проти України Куликовський був співробітником правоохоронних органів.

Кілька років служив у Донецькому міському управлінні УМВС України в Донецькій області, а також у пенітенціарній службі – зокрема, в Макіївській колонії (це місто-супутник Донецька).

Відзначається, що прихід "російської весни" Куликовський сприйняв як шанс круто змінити своє життя, вирватися вперед. І не просто заробити, а розбагатіти, розповіло джерело.

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Душогуб "полював" на красивих жінок

В'язницю терористи організували в окупованому Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Довгі роки там діяв арт-простір Ізоляція.

Там обладнали і камери, де в нелюдських умовах стали незаконно утримувати людей.

Одна з колишніх полонянок розповіла, що особливою пристрастю ката з ізоляції було "полювання" на красивих жінок.

"Полювання" - це я м'яко. У в'язниці полонянок приводили до нього за розкладом. Розповідати більше не можу, дуже важко", – додала жінка.

Куликовський керував ізоляцією до лютого 2018 року. Після тортур одного з ув'язнених його відсторонили.

В'язниця Ізоляція / t.me/traktorist_dn

"Але, схоже, це було просто приводом. Бранців ніхто там не шкодував, а про тортури Палича знали всі", - додав співрозмовник.

Що таке В'язниця Ізоляція

Ізоляція - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці Ізоляція в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в ізоляції ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику ізоляції заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куликівського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "базу тортур", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

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