Нова застава у 402 млн грн: ексначальника Борисова знову відправили в СІЗО

Адвокати ексвійськкома просили суд обрати йому цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета.

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Борисова відправили до СІЗО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДБР

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Ексвійськкома Борисова вчергове відправили під варту

Адвокати Борисова вимагали для ексначальника ТЦК цілодобовий домашній арешт

У четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову. Його знову відправили в СІЗО з можливість внести заставу. Про це із зали суду повідомив кореспондент "Суспільного".

Сторона обвинувачення вимагала обрати тримання під вартою, бо вважає, що Борисов може переховуватися від суду за межами України.

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Водночас адвокати ексвійськкома просили суд обрати йому цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист казав, що той співпрацюватиме зі слідством.

Що відомо про справу одеського ексвійськкома Борисова

Раніше Главред з посиланням на ЗМІ писав, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки наказав головнокомандувачу ЗСУ звільнити військового комісара.

У середу, 25 грудня, ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП затримали працівники ДБР. На сайті відомства йшлося про те, що це сталося після того, як за посадовця була внесена застава у 39,364 млн гривень. Відомо, що після виходу з ізолятора він хотів переховуватися від слідства та виїхати за кордон.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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