Миколаїв атакували сім 'Шахедів', в Сумах 'приліт': є постраждалі

Внаслідок атак є постраждалі, пошкоджено будинки та виникли пожежі.

https://glavred.net/ukraine/nikolaev-atakovali-sem-shahedov-v-sumah-prilet-kakie-posledstviya-10632812.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Миколаїв та Суми ударними дронами / Колаж: Главред, фото: Сумська міськрада, скріншот

Головне:

Росіяни атакували Миколаїв та Суми дронами

У Миколаєві пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, приватний будинок та об'єкт інфраструктури

В Сумах дрони пошкодили кілька будинків

Увечері 21 січня російські окупанти атакували Миколаїв та Суми ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атак у містах є постраждалі, пошкоджено будинки та виникли пожежі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Звуки вибухів у Миколаєві прогриміли близько 23:07. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ударних БПЛА з південного напрямку.

відео дня

"Росіяни атакували місто Миколаїв 7-ма "Шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі", - написав Кім о 23:26.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що пожежу в квартирі багатоквартирного будинку наразі ліквідовують, а для мешканців організовують гаряче харчування та ковдри. Окрім того, росіяни дронами пошкодили приватний будинок.

"Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав він.

За словами Кіма, у Миколаєві внаслідок атаки дронів постраждало двоє людей. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Удар по Сумах

Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар розповів, що росіяни вдарили "Шахедом" по приватному сектору міста. Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, вибито вікна та пробито стіну одного з будинків.

"Шановні сумчани, знову приліт "Шахеду" по приватному сектору", - сказав Кобзар.

Посадовець додав, що на місці події працюють усі необхідні служби. Рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

"У літньої жінки гостра реакція на стрес", - повідомили в Сумській міськраді.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Новини України - останні атаки РФ

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російські окупанти атакували Україну дронами з п'яти напрямків. Росіяни запустили 141 ударний БпЛА "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Окрім того, було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М" по Сумській області.

У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. ППО збила 72 з них, 59 не досягли цілей. Також ворог використав 4 балістичні ракети "Іскандер-М".

Як повідомляв Главред, вранці 21 січня вибухи пролунали у Дніпрі, а також на Синельниківщині та Нікопольщині. За словами голови ОВА, у Дніпрі внаслідок атаки РФ частково зруйновано складське приміщення, а на Синельниківщині постраждав чоловік.

Читайте також:

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред