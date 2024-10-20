Невідомі влаштували погром на могилах військових у Львові: ЗМІ показали імовірного вандала

ЗМІ показали імовірного зловмисника, який і вчинив акт вандалізму.

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Невідомий потрощив могили військових у Львові / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Євгена Бойка

На Личаківському кладовищі Львова у ніч проти неділі, 20 жовтня, невідомі сплюндрували 23 могили військових, волонтерів та політвʼязнів, написав керуючий виконавчим комітетом Львівської міськради Євген Бойко.

Служби працюють на місці, зокрема перевіряють відеозаписи з камер спостереження.

"Вночі вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання", — ідеться у повідомленні Бойка.

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Загалом потрощено 23 могили, з них – 17 могил героїв російсько-української війни, три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.

Камери відеоспостереження близько третьої години ночі зафіксували людина у світлій куртці із накинутим на голову каптуром. Фрагмент вуличної зйомки публікує видання ZAXID.NET.

Імовірний підозрюваний ходив поміж могил і розкидав речі, які на них стояли. Наразі точно невідомо, чи вандал діяв сам, чи їх було кілька.

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