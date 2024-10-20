Невідомі влаштували погром на могилах військових у Львові: ЗМІ показали імовірного вандала

На Личаківському кладовищі Львова у ніч проти неділі, 20 жовтня, невідомі сплюндрували 23 могили військових, волонтерів та політвʼязнів, написав керуючий виконавчим комітетом Львівської міськради Євген Бойко.
Служби працюють на місці, зокрема перевіряють відеозаписи з камер спостереження.
"Вночі вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання", — ідеться у повідомленні Бойка.
Загалом потрощено 23 могили, з них – 17 могил героїв російсько-української війни, три могили політв’язнів і дві могили волонтерів.
Камери відеоспостереження близько третьої години ночі зафіксували людина у світлій куртці із накинутим на голову каптуром. Фрагмент вуличної зйомки публікує видання ZAXID.NET.
Імовірний підозрюваний ходив поміж могил і розкидав речі, які на них стояли. Наразі точно невідомо, чи вандал діяв сам, чи їх було кілька.
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Львів – місто, про яке існує чимало легенд, деякі з яких досі лякають місцевих мешканців та наводять жах на туристів. Наприклад, для багатьох легенда про чорну труну у Львівській ратуші досить моторошна, через що будівлю деякі мешканці намагаються обходити стороною у вечірній та нічний час.
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