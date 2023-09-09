Непридатні до військової служби українці проходитимуть ВЛК щороку: юрист розкрив деталі

Тимчасово непридатний призовник буде щорічно витрачати кілька тижнів на здачу аналізів, відвідування лікарів і проходження ВВК.

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Непридатні до військової служби українці проходитимуть ВЛК щороку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Українським призовникам, яких визнали тимчасово непридатними, надаватимуть відстрочку від призову на строкову військову службу на термін до року. Після цього необхідно буде проводити повторний медичний огляд. Про це свідчать нові правила в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Контроль над такими непридатними до військової служби особами зобов'язані здійснювати ТЦК і СП.

"Ця додаткова вимога буде не лише обтяжувати і без того перевантажені територіальні центри комплектування, де проводять огляд ВВК, а й передбачає, що тимчасово непридатний призовник буде щорічно витрачати кілька тижнів на здачу аналізів, відвідування лікарів і проходження ВВК", - пояснив юрист Володимир Романчук, передає Дзеркало тижня.

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Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ Міноборони внесло наказом №490 від 18 серпня 2023 року.

Оновлення торкнулися методології визначення ступеня придатності до військової служби, переліку хвороб, а також розширили обов'язки ВВК.

Мобілізація в Україні

В умовах воєнного стану в Україні триває призов та мобілізація до лав Збройних сил для відбиття російської агресії. Згідно чинного законодавства, призиваються на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Главред писав, які хвороби дають звільнення від мобілізації.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

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