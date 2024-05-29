УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації Росії

Яна Ставська
29 травня 2024, 21:34
367
Російські війська намагаються захопити панівні висоти і перерізати українське угруповання.
Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації Росії
Росія наступає на Сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські війська націлилися на захоплення Білогорівки, але найгарячіші бої точаться на Бахмутському напрямку, розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело"ДмитроСнєгирьов у чаті на Главреді.

Білогорівка для росіян має велике значення, бо це - панівні висоти і підхід до промислового трикутника Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Рубіжне.

Одночасно ЗС РФ намагаються оточити українське угруповання в районі Сіверська.

На Куп'янському напрямку окупанти мають намір захопити Табаївку і вийти до Оскільського водосховища. Найімовірніше, додав Снєгирьов, ціллю для РФ є не Куп'янськ, а Ізюм.

"З метою створення флангового охоплення українського угруповання, зосередженого на Донеччині, а саме в Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці", - пояснив експерт.

Під Харковом у центрі уваги ворога досі залишаються Липці, які відкривають вихід до панівних висот.

На Бахмутському напрямку у ворога дві ключові точки, упевнений Снєгирьов, - Кліщіївка та найвища точка Донецького кряжу Часів Яр.

На Вугледарському - адмінмежа Донецької та Дніпропетровської областей Времівський виступ.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти здійснили чотири атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Хоча ворог і не досяг значних успіхів, але, ймовірно, перевіряв реакцію України після боїв у Харківській області.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога в напрямку Липців.

Згідно з інформацією ЗСУ, Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська . Водночас росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Купянск Дмитро Снєгирьов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україну увірвалася нова магнітна буря: чи буде загроза здоров'ю

В Україну увірвалася нова магнітна буря: чи буде загроза здоров'ю

23:30 Синоптик
Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи

Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи

22:49 Україна
Ситуація загострюється: у ЗСУ розказали про складні бої на півдні

Ситуація загострюється: у ЗСУ розказали про складні бої на півдні

22:03 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ 19935

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ

Путіністи Йосип Пригожин і співачка Валерія покинули РФ - причина 10648

Путіністи Йосип Пригожин і співачка Валерія покинули РФ - причина

Кремль прийняв рішення знищити кадирівців : експерт назвав цілі РФ на Сумщині 3846

Кремль прийняв рішення знищити "кадирівців": експерт назвав цілі РФ на Сумщині

Що змінюється з 1 червня: перерахунок пенсій, тариф на світло, курс долара, ціни на паливо та їжу 3366

Що змінюється з 1 червня: перерахунок пенсій, тариф на світло, курс долара, ціни на паливо та їжу

Останні новини

23:30

В Україну увірвалася нова магнітна буря: чи буде загроза здоров'ю

23:09

Помер популярний радянський актор

22:50

Уперше за довгий час: Джанабаєва показалася з Меладзе на тлі чуток про розлучення

22:49

Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи

22:45

"Хотілося померти": нова пасія Налчаджиоглу посварилася з ним у пух і прах

Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – СнєгирьовУкраїні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – Снєгирьов
22:40

Король "розчавлений і знищений": королеву викрили на зрадах

22:33

Шантажує Захід через Україну: Снєгирьов розкрив причину провокацій РФ у БалтиціВідео

22:03

Ситуація загострюється: у ЗСУ розказали про складні бої на півдні

21:56

У РФ "завдали удару" по Максиму Галкіну - що сталося

Реклама
21:36

Ось як потрібно готувати панський дерун - розметуть за сім секундВідео

21:35

Український співак в Іспанії врятував співвітчизника: "Крові було багато"

21:34

Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації РосіїВідео

21:28

Лише геній знайде лева за 8 секунд: важко буде помітити хижака у непростій загадці

21:10

Україна готується до нової активності росіян - Зеленський

21:06

Росія кинула в бій резерви: Синєгубов розкрив ситуацію на Харківщині

20:05

НАТО дасть Україні "політичний сигнал" щодо членства, але не запрошення - США

19:40

Росія створила одну перешкоду для F-16

19:36

Не снігова королева: Вікторія Бекхем розкрила секрет упевненості в собі

19:35

На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер

19:35

Як можна швидко відмити мікрохвильовку всередині: спосіб на замітку господинямВідео

Реклама
19:13

В окупованому Донецьку стався потужний "приліт": над містом піднявся стовп димуВідео

19:10

Яка величезна небезпека Росії для УкраїниПогляд

19:03

Бензин, керосин та нітрогліцерін: рецензія на фільм "Фуріоза: Скажений Макс. Сага"

18:52

Надя Дорофєєва зважилася на зухвалий б'юті-експеримент - як вона виглядає зараз

18:24

РФ намагається створити "вилку": експерт назвав підступні цілі окупантів на ХарківщиніВідео

18:19

Підвищення тарифів відкладуть: експерт сказав, коли і наскільки злетить вартість світла

18:17

Сценарій заморозки війни в Україні можливий, але Росія не зупиниться - аналітикВідео

18:09

Шольца дотиснули: Німеччина "дала добро" на удари ЗСУ по Росії - Politico

17:53

Як прибрати чорну цвіль із душової кабінки: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:21

Україна вперше отримала літаки ДРЛВ: чому це не менш круто, ніж F-16

17:16

Чи чекати в червні серйозного подорожчання бензину в червні: прогноз експерта

17:15

Що не можна робити 30 травня: 4 найважливіші заборони дня

17:09

В Україні ціни на секонд-хенд можуть підскочити: уряд планує запровадити нові податки

16:51

Чим підв'язати малину, щоб зберегти рослину в гарній формі: головні секретиВідео

16:46

Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС - ЗМІ

16:39

Як швидко зварити квасолю без замочування: проста порада для господиньВідео

16:26

Чому не можна їсти шовковицю: лікарі дали відповідьВідео

16:21

"Жодних обмежень": дві країни ЄС дозволили Україні бити західною зброєю по РФ

16:21

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як назавжди вигнати гризунів на дачіВідео

16:21

Породи собак, які не линяють: як правильно і на роки підібрати улюбленця

Реклама
16:14

Україна била по РФ британськими ракетами Storm Shadow - радник Мінстратегпрому

16:06

Російського актора визнали терористом і екстремістом

15:57

У РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною

15:49

Зіркова ведуча Танців з зірками народила первістка і показала обличчя немовляти

15:14

Святе місце порожнє не буде: 65-річна Мадонна завела нового хлопчика-іграшку

15:02

ЗМІ повідомили хороші новини про здоров'я Кейт Міддлтон

15:01

Як перетворити пень на труху: дуже простий, але робочий спосібВідео

14:24

Гвоздьова показала мереживне декольте від хірурга

14:22

Далі не пройти: ворог прорахувався під час наступу на Харків – Маломуж

14:16

"Квиток в один кінець для росіян": в ЗСУ відповіли, хто контролює Вовчанськ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти