Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації Росії

Російські війська націлилися на захоплення Білогорівки, але найгарячіші бої точаться на Бахмутському напрямку, розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело"ДмитроСнєгирьов у чаті на Главреді.
Білогорівка для росіян має велике значення, бо це - панівні висоти і підхід до промислового трикутника Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Рубіжне.
Одночасно ЗС РФ намагаються оточити українське угруповання в районі Сіверська.
На Куп'янському напрямку окупанти мають намір захопити Табаївку і вийти до Оскільського водосховища. Найімовірніше, додав Снєгирьов, ціллю для РФ є не Куп'янськ, а Ізюм.
"З метою створення флангового охоплення українського угруповання, зосередженого на Донеччині, а саме в Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці", - пояснив експерт.
Під Харковом у центрі уваги ворога досі залишаються Липці, які відкривають вихід до панівних висот.
На Бахмутському напрямку у ворога дві ключові точки, упевнений Снєгирьов, - Кліщіївка та найвища точка Донецького кряжу Часів Яр.
На Вугледарському - адмінмежа Донецької та Дніпропетровської областей Времівський виступ.
Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:
Війна в Україні - останні новини
Російські окупанти здійснили чотири атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Хоча ворог і не досяг значних успіхів, але, ймовірно, перевіряв реакцію України після боїв у Харківській області.
За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога в напрямку Липців.
Згідно з інформацією ЗСУ, Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська . Водночас росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації.
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