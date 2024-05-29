Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації Росії

Російські війська намагаються захопити панівні висоти і перерізати українське угруповання.

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Росія наступає на Сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські війська націлилися на захоплення Білогорівки, але найгарячіші бої точаться на Бахмутському напрямку, розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело"ДмитроСнєгирьов у чаті на Главреді.

Білогорівка для росіян має велике значення, бо це - панівні висоти і підхід до промислового трикутника Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Рубіжне.

Одночасно ЗС РФ намагаються оточити українське угруповання в районі Сіверська.

На Куп'янському напрямку окупанти мають намір захопити Табаївку і вийти до Оскільського водосховища. Найімовірніше, додав Снєгирьов, ціллю для РФ є не Куп'янськ, а Ізюм.

"З метою створення флангового охоплення українського угруповання, зосередженого на Донеччині, а саме в Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці", - пояснив експерт.

Під Харковом у центрі уваги ворога досі залишаються Липці, які відкривають вихід до панівних висот.

На Бахмутському напрямку у ворога дві ключові точки, упевнений Снєгирьов, - Кліщіївка та найвища точка Донецького кряжу Часів Яр.

На Вугледарському - адмінмежа Донецької та Дніпропетровської областей Времівський виступ.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти здійснили чотири атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Хоча ворог і не досяг значних успіхів, але, ймовірно, перевіряв реакцію України після боїв у Харківській області.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога в напрямку Липців.

Згідно з інформацією ЗСУ, Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська . Водночас росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації.

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