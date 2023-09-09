Знайшли у водоймі зі зв'язаними руками: в Україні загинув британець Джордан Чедвік

Коли Росія розпочала агресивне повномасштабне вторгнення в Україну, він вирішив приєднатися до української армії, щоб дати відсіч агресору.

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Джордан Чедвік став на захист України у жовтні 2022 року / Колаж: Главред, фото: ВВС

В Україні знайшли мертвим бійця Інтернаціонального легіону - 31-річного добровольця з Великої Британії Джордана Чедвіка. Його тіло виявили у водоймі, руки Джордана були зв'язані за спиною.

Як повідомляє Sky News, смерть британця в Україні підтвердили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Як загинув британець і хто став його вбивцею, належить встановити слідству.

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Джордан Чадвік родом з Бернлі в Ланкаширі служив у британській армії з 2011 по 2015 рік. Коли Росія розпочала агресивне повномасштабне вторгнення в Україну, він вирішив приєднатися до української армії, щоб дати відсіч агресору.

Мати Джордана, Бренда Чедвік розповіла виданню ВВС, що її син мріяв бути солдатом з дитинства.

"Його пристрасть підтримувати свободу і допомагати іншим своїми навичками змусила його покинути Велику Британію та поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року", — сказала вона.

Про смерть сина на українській землі Бренді Чедвік повідомили ще 26 червня. Трагічна звістка шокувала сім'ю Джордана.

7 серпня тіло Джордана Чедвіка було репатрійовано на батьківщину.

"Хоча ми надзвичайно пишаємося його непохитною мужністю і стійкістю, його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмірно любили", – сказала Бренда Чедвік.

Як повідомляв Главред, 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел загинув у боях з російськими окупантами.

"Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння, щоб утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди. І, щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося брати участь в цьому", - сказала мати віллі.

У боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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