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"Треба спробувати домовитися": Зеленський висловив своє ставлення до можливої зустрічі з Путіним

6 квітня 2022, 20:18

За словами президента України, він дивиться на можливість такої зустрічі з прагматичної точки зору.

Зеленський висловив своє ставлення до можливої зустрічі з Путіним/ Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним заради закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу Haberturk TV. Він припустив, що така зустріч може відбутися в Туреччині.

За словами Зеленського, він дивиться на можливу зустріч з Путіним з прагматичної точки зору. Є речі, щодо яких потрібно спробувати домовитися, зазначає український президент.

"Може бути зустріч у Стамбулі. Я думаю, що неважливо, з чого ми почнемо. Важливо, чим ми закінчимо. Тут я маю бути як президент достатньо прагматичним. Є речі, про які нам треба спробувати домовитися", – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав причину, чому російські війська відступили від Києва. РФ відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією, зазначив він.

Також Зеленський раніше заявив, що Україна шукатиме осіб, які катували українських громадян. Держава вже відкрила справу по злочинцях, починає збирати інформацію і шукатиме їх. У тому випадку, якщо міжнародне право не надасть належної допомоги, це зробить українське законодавство.

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