"Ми не на прийомі у психіатра": Зеленський потролив Путіна, який порівнює себе з Петром I

Президент вважає, що Володимир Путін поводиться таким чином, ніби він знаходиться на прийомі у психіатра, а по сусідству з ним живе Наполеон.

Володимир Зеленський прокоментував потішні заяви Володимира Путіна / Офіс президента , kremlin.ru

Президент Володимир Зеленський іронічно прокоментував божевільні заяви Володимира Путіна, який намагається знайти історичні паралелі, виправдовуючи розв'язану ним криваву війну з Україною.

Глава держави підкреслив, що господар Кремля поводиться таким чином, ніби він знаходиться на прийомі у психіатра, а по сусідству з ним живе Наполеон. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

Так президент відреагував на заяву глави держави-агресора, в якій той порівняв себе з Петром I через окупацію Азовського узбережжя.

"Президент РФ сказав, що Азов (окупація узбережжя Азовського моря) — це велика операція, вона може тривати довго. Він сказав щось про Петра I, (щось на зразок): "Він не зробив, а я зробив". Ми не на прийомі у психіатра. Правда. Неначе в тій кімнаті живе Наполеон, а в цій живе президент Путін", — іронізує президент.

Як Путін порівнював себе з Петром I

Нагадаємо, потішну заяву Путін зробив на зустрічі з радою з прав людини РФ 7 грудня.

"Звичайно, це тривалий процес (війна, — ред.) може бути, але поява нових територій — значимий результат для Росії, Азовське море стало внутрішнім морем, ще Петро I боровся за вихід до Азовського моря", — сказав він.

Раньше Зеленський вже тролив Путіна. За його словами, фейки про нього поширює Росія.

"Так міцно, як зараз, я ще себе ніколи не відчував. І погана новина для тих, хто запускає такі фейки – я не один, нас таких 40 мільйонів", — сказав президент.

При цьому він сказав, що відчуває себе чудово у свої 44 роки (Зеленський народився 25.01.1978 р. – ред.), а також натякнув на похилий вік президента РФ Володимира Путіна (Путін народився 7.10.1952 р. – ред.).

"І при всій повазі до похилого віку, 44 – це не 70", — додав Зеленський.

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