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"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

Ангеліна Підвисоцька
11 вересня 2024, 04:15
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Микола Маломуж переконаний, що Україна змінить стратегію війни, чим шокує РФ і наблизить перемогу.
Маленька людина, ВДУ
Україна змінить стратегію війни і наблизить перемогу / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Главред

Україна системно змінить стратегію війни і підготує нові операції на фронті. Це дозволить відійти від нав'язаного Росією формату затяжної війни на виснаження. Такі зміни можуть відбутися вже наприкінці 2024 року або на початку 2025 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Незважаючи на те, що Іран передав Росії 200 балістичних ракет, які дійсно є небезпечними, це особливо не погіршить ситуацію на фронті.

"200 ракет дозволять Росії здійснити кілька додаткових атак на Україну. Кілька - це три-чотири масовані атаки, не більше", - сказав Маломуж.

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За даними генерала, стратегічні ресурси Росії вже виснажуються і ворог не може їх швидко відновлювати. Водночас у РФ ще багато старої техніки та озброєння.

"Втрати живої сили в цій війні в Росії колосальні, адже мало не щомісяця вона втрачає армію, за останній місяць - 75-76 тисяч осіб. Компенсувати ці втрати швидко неможливо, тим паче, досвідченими і навченими людьми, які мають бойовий досвід. Наразі тільки секторально Росія використовує ті підрозділи, які мають бойову підготовку, наприклад, на Покровському, Краматорському, Торецькому, Курахівському та ще кількох напрямках. Але системного застосування добре підготовлених бойових одиниць у Росії немає", - сказав генерал.

Маломуж каже, що перспектива перемоги України з'явиться, коли Україна реалізує ще кілька сценаріїв, які РФ зовсім не очікувала б. Так, як це було в Курській області. Генерал переконаний, що такі дії розпочнуть процес звільнення українських територій і створять передумови для великих перемог.

"Тому в слабких місцях, умовно кажучи, в Криму, на Херсонщині чи інших напрямках, при підготовці потужної операції паралельно з Курською, а, можливо, і Бєлгородською, Брянською та іншими операціями, можуть бути наші потужні удари, які знецінять зусилля оборони та опору Росії. І це може стати початком нашої стратегічної наступальної операції. Системою глибокого вогню ми можемо знищити всі резерви ворога, включно з Керченським мостом, поромними переправами, аеродромами. Тоді наші війська зможуть розпочати заходи зі звільнення територій", - пояснив він.

Після таких несподіваних дій з боку України, російське керівництво буде дезорієнтоване і оточення Путіна почне замислюватися про необхідність мирних переговорів.

Водночас Маломуж акцентував увагу на тому, що Україні не потрібно затягувати тільки Курську операцію, адже необхідний комплекс подібних дій.

"У принципі, Зеленський певною мірою озвучив те, що це буде не одна операція. Але всі інші потрібно проводити якомога швидше, не відкладати. Затягування до нового року небезпечне для нас, тому що Росія оговтається, згрупується і намагатиметься витіснити наші війська з Курської області. Нам важливо не дати їй можливості генерувати сили, готувати контрудари, а бити по різних точках і наступати там, де ворог не очікує. Тоді ми будемо гнати ворога, і він точно не зможе зупинити нас", - сказав генерал.

Він також упевнений у тому, що такі дії відкриють перспективу не тільки перемоги України, а й падіння всього путінського режиму.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Завершення війни в Україні - прогнози експертів

Нагадаємо, війна в Україні навряд чи закінчиться найближчими роками, вважає заступник командира батальйону 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. За його словами, через півроку-рік завершення війни неможливе.

Також міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна між Росією та Україною буде тривалою і затяжною, ймовірно, до 2025 року. Аналітики вважають, що жодна зі сторін не зможе отримати вирішальну перевагу, і війна може завершитися "заморожуванням" без значних поступок з боку сторін.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

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війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
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