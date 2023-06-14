Мріяв стати коміком: як Залужний перетворився з 'Валєрчика' у мужнього генерала

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став людиною, яку знає весь світ.

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Історія життя Валерія Залужного / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, BBC

Український генерал та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний всім відомий не лише як чудовий лідер, а й як людина з великим серцем. Журналісти BBC поспілкувалися з різними людьми, які розповіли про життєвий шлях Залужного та про те, як він став тим, ким є.

Дитинство Валерія Залужного

Генерал Залужний народився у невеликому місті Звягель Житомирської області. Ще донедавна це місто називалось Новоград-Волинський. Місцеві жителі кажуть, що цей населений пункт був містом військових, в якому народилися кілька генералів.

Валерій Залужний у дитинстві / фото: ВВС

Батько Залужного також був військовим. Родина із чотирьох людей (батько, мама, Валерій Залужний та його молодший брат) жила в однокімнатній квартирі біля місцевого вокзалу, поруч було дві військові частини. Сусідка згадує, що Валерій з дитинства обожнював гратися солдатиками та навіть малював їх на перервах.

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Мама Валерія 1 вересня 1980-го року відвела свого маленького сина у перший клас до школи №9. Цей момент пам'ятає Тетяна Григорівна, яка жила по сусідству.

"Наша школа була під шефством однієї з військових частин: солдати до нас на уроки приходили, на їхньому плацу дітей приймали у жовтенята й піонери. Я зовсім не дивуюсь, що Валера пішов у військові", - каже Тетяна Григорівна.

Валерій Залужний у дитинстві / фото: ВВС

Вчителька Залужного не може назвати його відмінником, але зошити в нього були чисті, та й хлопчиком він був охайним. А ще Валерій вже у школі відчував відповідальність за тих, хто був у біді.

"У нас у класі був хлопчик-напівсирота, його мама сильно пила, він вічно голодним був. Валера йому то щось з дому поїсти приносив, то свою порцію шкільного обіду віддавав. Він був дуже добрим дитям", - пригадує Тетяна Григорівна.

У класі Валерій Залужний був одним з найменших за зростом. Однак вже у сьомому класі він різко витягнувся. Ще з дитинства його друзі називають "Валєрчиком", каже однокласник та шкільний друг Залужного Сергій Степанюк.

"Він був таким скромним обояшкою. Такі кучеряшки, усмішка, такі рожеві щічки. Ніколи грубих слів не вживав, але і не лащився Валєрчик", - згадує однокласниця і дружина Сергія Олена Степанюк.

Валерій Залужний у дитинстві / фото: ВВС

Залужний був спокійним хлопцем та брав участь у змагання чи художній самодіяльності лище тоді, коли йому було це цікаво або треба було допомогти класу. Сергій пригадує, що Валерій міг довго мовчати, а в один момент видати влучний жарт, що "всі падають зо сміху".

"Валєрчик", який мріяв стати коміком

До випускного класу Валерій Залужний вирішив не йти, він продовжив освіту у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі. У технікум він прийшов з середнім балом 3,9, а пішов з відзнакою, каже директор Алла Петрошук. Там він отримав диплом за спеціальністю "Прикладна механіка".

"Його системне, прикладне, технічне мислення сформувалося саме тут", - каже Алла Петрошук.

Валерій Залужний у студентські роки / фото: ВВС

Він міг ремонтувати станки чи верстати, але з дитинства Залужний мріяв стати коміком.

Натомість "Валєрчик" у 20 років вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Він постійно шукав себе, а знайшов саме у формі військового.

Валерій Залужний у студентські роки / фото: ВВС

Залужний - військовий

Валерій Залужний пройшов шлях від командира взводу до командира 51-ї бригади ЗСУ. У 2007 році він із золотою медаллю закінчив Національну академію оборони на оперативно-тактичному рівні, а через 7 років випустився з оперативно-стратегічного факультету того самого вузу. Після закінчення він отримав перехідного меча королеви Великої Британії, який щороку вручають найкращому випускнику.

У 2014 році, коли російські окупанти напали на Крим та Донбас, Валерій Залужний став заступником командира С, який після початку збройного конфлікту створювали на півночі Донецької та заході Луганської областей. Тоді він вперше зрозумів, що українська армія потребує реформування - її треба створювати наново.

У той період Залужний майже не з'являвся вдома та рідко бачився з дружиною і двома доньками. Він постійно "розрулював" якісь проблеми на фронті та допомагав із забезпеченням бійців. У нього навіть був позивний "Волонтер".

У 2017 році на День Незалежності Залужний став генералом, а у 2018-му - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

Він навіть встиг заочно закінчити Острозьку академію за спеціальністю "Міжнародні відносини".

"Мене призначали – я приступав до виконання обов’язків, опановував посаду. Пропонували іншу – теж рухався. Можна сказати так: через ту завантаженість ніколи не думав, що колись стану генералом і дійду до високих щаблів", - казав Залужний інтерв’ю відомчому виданню ЗСУ АрміяInform.

Історія життя Валерія Залужного / фото: УНІАН

У 2019 році Валерій Залужний виконував обов'язки командувача у зоні бойових дій на сході. Згодом він став командувачем оперативного командування "Північ" зі штабом у Чернігові. Вже у 2020 році він керував навчаннями "Об’єднані зусилля-2020" на Миколаївщині, де був присутній особисто президент Володимир Зеленський. Саме на тих змаганнях українці вперше випробували американську протитанкові комплекси Javelin. Однак тоді ракета не вилетіла з комплексу і Залужний переймався через те, що в Офісі президента його вважатимуть "невдахою".

Однак вже у липні 2021 року Володимир Зеленський особисто зателефонував Валерію Залужному та сказав, що призначає його на посаду головнокомандувача ЗСУ. Цікаво те, що Зеленський подзвонив у момент, коли Залужний пив пиво та святкував день народження своєї коханої дружини.

"Це був не просто удар нижче пояса, це був нокаут", - казав Залужний в інтерв’ю Time.

Повномасштабна війна в Україні

Про високу ймовірність вторгнення говорили у кінці квітня-травня 2021 року. Тоді на кордонах з РФ та Білоруссю сконцентрувалися десятки тисяч російських військових. Тоді генерал дав дозвіл українським військовим відкривати вогонь у разі вторгнення без узгодження зі старшим командуванням.

Він з перших днів після призначення розумів, що у повітрі вже відчувається "запах війни". Ще задовго до повномасштабного вторгнення працівники українського Генштабу перейшли на цілодобовий режим роботи, а Залужний перебрався у житло неподалік Генштабу.

Саме у цей період почали перевозити системи ППО. Повідомляється, що Залужний не повідомляв про це навіть Зеленському, боячись, що приготування можуть звернути.

"Лише в лютому (2022 року) Залужний погодився поділитися своїм планом захисту України. Військову аташе американського посольства в Києві, полковника ВПС, викликали на нараду в Генштаб і показали їй роздрукований на одному листку ескіз українських позицій і схем оборони. Їй не дали копії цього аркуша, дозволили лише зробити рукописні нотатки… (Пізніше виявилось), що підлеглі Залужного показали аташе фальшивий варіант плану, приховавши весь розмах приготувань", - йдеться у публікації.

Історія життя Валерія Залужного / фото: Офіс президента України

23 лютого 2022 року саме тверда і впевнена доповідь Залужного про готовність до всіх сценаріїв заспокоїла присутніх на зустрічі, що відбулась із Зеленським та найбагатшими бізнесменами.

24 лютого у день повномасштабного вторгнення паніка почалась навіть у чаті колишніх однокласників.

"Бережіть нерви! Валера робить свою роботу, а ми повинні свою", - написав друг дитинства Залужного.

Протягом перших трьох днів вторгнення Залужний не відпочивав та не спав, він постійно був на зв'язку з командувачами на різних ділянках. Розмови були короткими, але змістовними. З того часу у генерала не було вихідних. Він постійно змінює місце перебування з метою безпеки. Прямо в кабінеті Залужного стоять тренажери, які і тримають його в строю.

У 2022 році Залужний навіть потрапив на обкладинку вересневого номера журналу Time, а згодом він потрапив до списку ста найвпливовіших людей світу.

Однією з найважливіших рис Залужного є те, що він жодного дня не провів у радянській армії. Військова теорія, яку він на відмінно засвоїв у військових вишах незалежної України, наклалася на практику, здобуту на фронтах війни на Донбасі.

Залужний - "перший після Бога"

Валерій Залужний навіть серед військових має славу "людяного генерала". Кажуть, він може запросто подзвонити на мобільний не полковнику чи майору, а простому солдатові чи сержанту - розпитати про стан справ на конкретній ділянці або навіть просто привітати з днем народження.

Залужний навіть був присутній на церемонії одруження українського офіцера ЗСУ Євгена Воротила та його нареченої - київської вчительки історії Марії Гуреш. Весілля припало на вересень 2022 року, коли всі говорили лише про харківський контрнаступ, однак Залужний зміг знайти час, щоб привітати молодят.

Валерій Залужний прийшов на весілля Євгена Воротило / Фейсбук/Тамара Горіха Зерня

Залужний пришов з мером Києва Віталієм Кличком та голосно запитав, чи є у молодят свідок.

"Пан Залужний сказав велике напутнє слово, звертаючись переважно до Жені, мого зятя. Я б сказала, що це була і настанова, і розповідь, і проповідь - про те, як він повинен поважати, жаліти і берегти свою дружину. Що роль дружини офіцера - це роль жертовна… Ще він говорив, що у нього самого дві дочки, і він добре знає, які вразливі у нас дівчата і жінки, як їх потрібно захищати і берегти. Окремо звернувся до Марії, моєї доньки, сказав, що у разі якихось проблем чи скарг можна звертатися особисто до нього", - згадує Тамара, мама Марії.

Пізніше весь світ облетіли кадри, зроблені під час прощання з Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі", який загинув під Бахмутом. Залужний тоді не стримав сліз та став на коліна перед матір'ю і коханою українського Героя.

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