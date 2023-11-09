Лупив ногами: у Житомирській області сталася бійка зі співробітником ТЦК

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

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В Житомирській області чоловік побив працівника ТЦК та СП / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Житомирській області сталася бійка за участі працівника ТЦК та СП. Виявилось, що на нього напав чоловік та побив його. Про це розповіла речниця поліції Житомирської області Вікторія Дубовик, повідомляє Суспільне.

Працівник ТЦК разом з колегами перебував у службових справах. На одного з них напав чоловік і побач бити не тільки руками, а й ногами. Цей момент вдалося зафіксувати на відео звичайним перехожим.

На відео видно, як чоловік притиснув працівника до стіни і почав бити коліном.

відео дня

Дивіться відео з бійкою в Житомирській області:

В Житомирській області чоловік побив працівника ТЦК та СП / фото: скріншот

На іншому відео видно, що колеги постраждалого чоловіка намагалися зупинити нападника. Вони повалили його на землю та тримали. Коли той вирвався, він знову завдав декілька ударів.

Дивіться відео з бійкою в Житомирській області:

В Житомирській області чоловік побив працівника ТЦК та СП / фото: скріншот

Що кажуть правоохоронці

Постраждалий працівник ТЦК та СП звернувся до поліції. Його направили для проходження судово-медичної експертизи. Правоохоронці встановили особу нападника, але поки його не затримали.

"Наразі чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира", — сказала речниця поліції в області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 "Хуліганство". Нападнику загрожує штраф до 17 тисяч гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнком із Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Як вказує пресслужба ДБР, воєнком щонайменше з початку березня 2023 року "відрядив" підлеглих на будівництво будинку. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Також повідомлялося, що в Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця. До слідчих надійшла інформація, що після бійки у військовій частині в лікарню госпіталізований військовослужбовець з серйозними забоями голови. Співробітники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії, вилучили відеозаписи інциденту, опитали свідків, а також поговорили з потерпілим у лікарні.

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